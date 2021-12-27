«مياه الإسكندرية» توفر خدمة حجز الدور في الفروع «أون لاين» بشروط

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية عن توفير خدمة الحجز أون لاين، ضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة، حيث يتم حجز دور في فروع الشركة لطلب خدمة معينة من خلال موقع الشركة:

https://www.alexwater.com.eg/#section4

وذلك من خلال عدة شروط:

تعليمات الحجز في فروع شركة مياه الإسكندرية

1. الحجز متاح في فروع شركة مياه الإسكندرية لمدة أسبوع مقدما

2. التسجيل ببيانات حقيقية وإلا ستعرض نفسك للمساءلة القانونية

3. يسمح بالحجز في الأماكن المتاحة فقط

4. إثبات الحضور بالرقم القومي ورقم الدور

5. الالتزام بالموعد المحدد وأي تأخير سيعتبر الحجز لاغيا

6. لكل عميل موعد حجز واحد خلال اليوم في نفس الفرع

تعليمات الحضور إلى فرع شركة مياه الإسكندرية

1. إثبات الحضور بالرقم القومي وموعد الحجز.

2. الحضور قبل الموعد المحدد بـ 15 دقيقة.

3. يعتبر الحجز لاغيا لو تم التأخير عن موعد الحضور بمقدار 15 دقيقة.

4. الالتزام بالإجراءات الاحترازية كتعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

توفير عربات شركة مياه الشرب

في سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة وذلك عبر مكانين في منطقة وسط وشرق، كما توفر الـ4 خدمات الرئيسية التي تقدمها المراكز الثابتة التابعة لشركة مياه الشرب.

وتوجد أولى السيارات المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية عبر سيارة رقم 2 شرق، في أول شارع المعهد الديني - العصافرة قبلي، ويتم التواصل عبر ذلك الرقم: 01275918005

وتوجد ثاني السيارات في سيارة وسط أمام فندق آمون بمنطقة المنشية، ويتم التواصل عبر ذلك الرقم 01275918001، فيما تتواجد كلتا السيارتين من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصراً.