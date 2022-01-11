«موجان» ديوان جديد لـ شربل داغر.. إبداع عربي بمعرض الكتاب

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، حديثا ضمن سلسلة «إبداع العربي»، ديوان «مَوَجان» للشاعر والروائي والمترجم اللبناني شربل داغر، مع رسوم للفنان العراقي وليد رشيد القيسي، ومن المقرر أن يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

أبرز المعلومات عن كتاب «موجان»

يتكون الكتاب من أربعة أقسام: الأول منها بعنوان «أيها الموت يا جاري الأليف»، وهذا القسم يتكون بدوره من ستة وثلاثين نصا، أولها بعنوان «هذا الساعد الذي خرج مقطوعاً من الركام»، وآخرها عنوانه «قبل الموت بقليل».

أما القسم الثاني فهو «وداد عن بعد»، ويتألف من ثلاثة وعشرين نصا، تبدأ بـ«تحية صباح»، وتنتهي بـ«حومة عسل 132»، فيما يأتي القسم الثالث تحت عنوان «بنت شفة» في اثنين وثلاثين نصا، أولها «الخيميائي» وآخرها «لعلي قنفذ».

وتنتهي المجموعة مع القسم الرابع والأخير، والذي وضع الشاعر له عنواناً هو: «راءٍ للشعر كما للنثر» وقوامه ثمانية عشر نصا لا يلتزم فيها الشاعر بالقصيد، بل كثيرا ما يخرج إلى «الخاطرة»، معبرا عن مشاعره وآراءه في بعض القضايا.

تعريف بأعمال داغر بين الشعر والرواية والترجمة

وفي نهاية الكتاب يأتي تعريف بأعمال داغر ما بين الشعر والرواية والترجمة ومختاراته الشعرية، وكذلك تعريف بالفنان وليد رشيد القيسي، الذي صاحبت لوحاته نصوص «داغر»، وولد في بغداد عام 1963، جمع بين الفن والأدب، لا سيما الشعر، وحصد عدة جوائز بين الأعوام 1983-1993.

وللفنان وليد القيسي، إسهامات في تجديد فن الخزف، الذي أنشأ له مصنعا موازنا فيه بين الصنعة والإبداع، ليخرج خزفه أقرب إلى الأعمال النحتية، وله أيضا مبتكرات في الرسوم واللوحات والدفاتر، وله أكثر من عمل فني مصاحب لمجموعات صديقه شربل داغر، بل إنه صمم بعض المعارض بالتوازي مع إصداراته، ليكونا معا ثنائيا من الشعر والفن التشكيلي.

معرض القاهرة للكتاب 2022

ويفتتح المعرض رسميا يوم 26 يناير الجاري، ومن المقرر أن يبدأ المعرض في استقبال الزائرين في اليوم التالي 27 يناير، وتستمر فعاليات المعرض حتى 7 فبراير المقبل.