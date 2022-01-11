من هو كبير مذيعي المناخ في «CNN» المشارك بـ منتدى الشباب؟

«أنا جزء من مجموعة متحدثين في منتدى شباب العالم في مصر هذه الساعة، انضموا لنا، أصدقائي الأمريكيين المستيقظين الآن».. هكذا كتب بيل واير، كبير مذيعي المناخ بشبكة سي إن إن الأمريكية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

شهادة من صحفي أمريكي بارز عن أهمية منتدى شباب العالم

إنه المذيع والصحفي الشهير المهتم بقضايا البيئة والمناخ، الذي جاب معظم دول العالم، وحصل على أرفع الجوائز، يعلن مشاركته في منتدى الشباب في نسخته الرابعة، داعيا أصدقائه بالولايات المتحدة للمتابعة، في شهادة لا يخطئها مراقب عن أهمية المنتدى والنقاشات الجارية فيه.

تشير السيرة الذاتية لبيل واير، المنشورة على موقع شبكة سي إن إن الأمريكية، إلى أنه مذيع وكاتب وبروديوسر ومقدم برامج مخضرم، بدأ عمله في شبكة سي إن إن عام 2013، بعد عشر سنوات من العمل الصحفي المتميز، الذي حاز عنه على جوائز عديدة، في شبكة آيه بي سي الإخبارية.

لهذا السبب تم تسمية بيل واير بـ«كبير مذيعي المناخ» في سي إن إن

أما عن قصة وتاريخ تسميته كبيرا لمذيعي المناخ في شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية العريقة، جاءت عام 2019، بناء على خبرته في خلق وتقديم سلسلة «قائمة العجائب مع بيل واير»، حسبما تشير سي إن إن.

وكان واير بأسلوبه المميز في الحكي، وصوره الخصبة، وتركيزه على كوكبنا المتصل ببعضه، صور 3 مواسم من برنامجه عبر 26 بلدا، أبرز فيهم الناس والأماكن والثقافات والمخلوقات الغريبة والخارقة للعادة.

وتأكيدا على قيمة وأهمية تقاريره، أطلق موقع كولومبيا جورناليزم ريفيو، على تقريره الخاص، الذي أعده على شبكة سي إن إن في 2020 بعنوان «الطريق إلى التغيير»، أنه واحد من أفضل أفضل الأعمال في صحافة المناخ، التي قامت بها مؤسسة إخبارية أمريكية.

أذاع تقاير من 100 بلد وكان أول أمريكي يذيع بث مباشر من التبت

وخلال مسيرته المهنية، أذاع تقارير من 49 ولاية، وأكثر من 100 بلد، وغطى أحداث عاجلة، وكشف عن اتجاهات عالمية، وكان بين أوائل المراسلين الذين غطوا فيضانات نيو أورليانز، عقب إعصار كاترينا، وتفادى رصاصات طالبان في أفغانستان، وقاد تغطية شبكة سي إن إن من العراق، وكان أول أمريكي يذيع بث مباشر من التبت.

بهذا التاريخ الحافل، والمكانة العالمية، جاء بيل واير إلى منتدى شرم الشيخ، ليتشارك مع شباب مصر والعالم، الهموم والمخاوف والتحذيرات، بشأن التغيرات المناخية، ومستقبل العالم، مشيرا إلى أن تأثيرات التغيرات المناخية سريعة، وتحدث بحدة، وتُسبب قصص معاناة ووفيات حول العالم، ناهيك عن تأثيرها على الحيوانات البرية وانقراضها.

صيحة تحذير من بيل واير من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

قال كبير مذيعي المناخ، في كلمته في ثاني أيام المنتدى، في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: علينا أن نُحقق الرخاء، ولكن مع الحفاظ على كوكب الأرض، مشيرا إلى أن الوقت يمر سريعا، ولابد من إيجاد طريقة جديدة للحياة، ووسائل نقل ومواصلات جديدة، لمنع إيذاء الأجيال القادمة، حسب تعبيره.

وواصل بيل واير حديثه، قائلا: كوكب الأرض بدأ يختفى ويتضرر، والاقتصادات الثرية، عليها مساعدة 7 مليارات شخص على كوكب الأرض للحفاظ عليه، والعالم يتطور سريعا بسبب التغيرات المناخية، وعلينا العمل معنا والطريق طويل.