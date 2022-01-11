مراسل CNN في منتدى الشباب: كوكب الأرض ينكمش ويجب التكاتف للحفاظ عليه

شارك بيل واير، مراسل شبكة CNN الأمريكية، في الجلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة تغيرات المناخ»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

قال في كلمته إنه خلال زيارته إلى أيسلندا لاحظ تغيرات مناخية مثل الحرائق والأعاصير وذوبان الجليد في القطب الشمالي، إضافة إلى زيارته لمختلف بقاع العالم التي لاحظ من خلالها كثير من الكوارث الطبيعية التي خلّفها التغير المناخي، وهو الأمر الذي وصل إلى حد وقوع عدد كبير من الوفيات جرّاء تلك التغيرات غير المحسوبة وغير المتوقعة، والأخطر من ذلك أن تلك الكوارث تحدث كل يوم بالفعل.

بيل واير: تأثير التغير المناخي طال البشر

وتابع مراسل CNN الأمريكية قائلا إن التغيرات تحدث بحدّة، ولكن لسوء الحظ يرى الكثيرون أن تلك الأحداث طالت البشر بعدما طالت الحيوانات والبيئة نفسها ولكن لم ينتبه لها أحد من قبل.

وتطرق بيل واير إلى مؤتمر الأطراف COP26 الذي فرض كثير من الالتزامات، مثل تطوير وسائل النقل والمواصلات والبنى التحتية، وأكد أن الناس بحاجة إلى استيعاب أنهم حاليًا يؤذون البشرية كثيرًا، لأن كوكب الأرض بدأ يتضرر وينكمش، ولذا ينبغي على البشر أن يتكاتفون معًا لإيجاد حل وتمهيد الطريق للحفاظ على الطبيعة الإيكولوجية، فهناك الكثير من البقاع التي تعاني من ارتفاع منسوب مياه البحار بالإضافة إلى ما يحدث في القطب الشمالي.

مراسل الشبكة الأمريكية: نحتاج لإجراءات طارئة

وشدد مراسل الشبكة الأمريكية على ضرورة اتخاذ الكثير من الإجراءات الطارئة لأن هناك الكثير من التكهنات والتوقعات السلبية، لدرجة أننا نرى الكثير من الأسر والعائلات تعاني من ندرة في الحصول على اللقاحات التي تقيهم من الأمراض وعلى رأسها جائحة كوفيد-19.

وسلّط «واير» الضوء على ضرورة أن تتعلم البشرية من هذه الدروس القاسية، وأن تكون أكثر قدرة على استيعاب الأطراف المختلفة والمتناحرة.

واختتم مداخلته قائلًا إن الطريق ما زال طويلًا، موصيًا بأن يكون لدينا القدرة على التكيف مع هذه التغيرات، وأن نتعرف على التحديات المتوقعة والوقوف على الموقف الراهن، فضلًا عن الحاجة الماسة لإجراءات وتغييرات فعلية إيجابية من خلال عمل تحالفات هامة بين الدول.

منتدى شباب العالم

ويعد منتدى شباب العالم حدثا سنويا عالميا برعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر 3 نسخ في أعوام 2017 و2018 و2019. ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وفي السياق اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.