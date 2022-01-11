أستاذ بجامعة أخن: استثمار إدارة المياه في مصر لم أشهده من قبل.. فيديو

قال الدكتور هاني سويلم، المدير الأكاديمي لقسم هندسة المياه بجامعة أخن بألمانيا، إن الشباب في العالم يدرك مدى خطورة ندرة المياه في مختلف أنحاء العالم، متابعا: «تحدثت مع الشباب اليوم في منتدى شباب العالم عن مشكلات المياه، وكانوا يسألون عن مدى خطورة الملف، ولديهم شغف المعرفة والعلوم».

تحدثنا عن علاقة تغيرات المناخ بندرة المياه

وأضاف «عبد المجيد»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، يقدمه الإعلاميان محمد مصطفى شردي، ولبنى عسل، في حلقة خاصة من شرم الشيخ، اليوم، «تحدثنا في إحدى جلسات اليوم عن علاقة تغيرات المناخ بندرة المياه، وما هو مستقبل الأمن المائي في مصر».

مصر تتعاون مع دول النيل في ملف المياه

وأشار الدكتور هاني سويلم، المدير الأكاديمي لقسم هندسة المياه بجامعة أخن بألمانيا، إلى أن مصر تتعاون مع دول حوض النيل في ملف المياه، ومصر أنشأت سدودا بالتعاون مع دول حوض النيل، كما تنشئ سدا كبيرا في تنزانيا.

خطة لتبطين 40 ألف كيلو متر من الترع

وتابع هاني سويلم: «ما يحدث من استثمار لإدارة المياه وضمان الأمن المائي في مصر، لم أشهده من قبل، ويجرِى اتباع خطة لتبطين 40 ألف كيلو متر من الترع، واستصلاح أراض زراعية في كل أنحاء الجمهورية، وإنشاء محطات معالجة المياه، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر».

نموذج المحاكاة أصبح تقليدا في منتدى الشباب

من ناحية أخرى، قال عبد اللطيف فاروق، ممثل مصر في جلسة محاكاة مجلس الإنسان في فعاليات منتدى شباب العالم، إن نموذج المحاكاة، أصبح تقليدا في منتدى شباب العالم ونموذجا مصغرا لصنع واتخاذ القرار.

وأضاف خلال لقاء في البرنامج ذاته «تحدثنا عن تداعيات جائحة كورونا على حقوق الإنسان، وجرى التجهيز لأي سيناريو طارئ، من الممكن أن يحدث، مثلما حدث في جلسة المحاكاة اليوم».