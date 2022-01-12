حظك اليوم الأربعاء 12-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من محبي علم الفلك على متابعة حظك اليوم للأبراج بشكل يومي، أملا منهم في معايشة أحداث جديدة مميزة في يومهم، أو اتخاذ الحذر بشأن التعامل مع الآخرين في يومهم، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات بعدد 12 برجا، وهي «الأبراج الترابية، الأبراج النارية، الأبراج المائية، الأبراج الهوائية».

وحرصا من «الوطن» على توفير جميع الخدمات التي يبحث عنها المواطنون بشكل دائم، نرصد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 12-1-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تركز خلال متابعتك للقضايا المهنية والمالية، كما يجب مراجعة أسلوب إدارة المواقف، تجنبا للوقوع في الأخطاء.

حظك اليوم برج الحمل 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

احرص على استخدام الإسلوب اللبق في الحديث مع الآخرين، وناقش القضايا بهدوء تام.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 12-1-2022 على الصعيد المهني

تواجد القمر في برج الثور يجعلك في أكثر حالات الإبهار، كما يجعل المحيطين بك يتطلعون إلى النظر إليك.

حظك اليوم برج الثور 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كان هناك شيئ تريد البوح به مع من تحب، فتوجه لفعل ذلك دون خوف.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-1-2022 على الصعيد المهني

هناك الكثير من التطورات الجديدة التي سوف تحدث لك، فاحرص على العمل في سرية تامة لحمايتك من مكائد الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

تواجد القمر في منزلك الثاني عشر يشير إلى ضرورة اللجوء إلى العزلة عن الآخرين، والحرص على تجنب الحديث عن الحياة الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 12-1-2022 على الصعيد المهني

استعد لاستقبال المكاسب والأموال، فإن الوضع الفلكي بمنحك إشعاعا يجعلك تبرق كالنجم، ولكن يجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

استعد للخروج من عزلتك وقضاء وقتك مع الأشخاص المقربين منك، سواء كانوا عائلتك أو أصدقاءك أو شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 12-1-2022 على الصعيد المهني

احرص على أن تكون دقيقا في الحديث مع الآخرين، فهناك بعض المفاجآت في انتظارك، ولكن تحلى الصبر والهدوء.

حظك اليوم برج الأسد 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب المغامرة بالأشياء الثمينة، وتحلى الصبر في أفعالك وأقوالك حتى لا يتأذى المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 12-1-2022 على الصعيد المهني

لديك الكثير من الفرص التي يجب أن تحرص على الحصول عليها، ومن الممكن أن تحصل على معلومات تجعلك تغير مسار حياتك.

حظك اليوم برج العذراء 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بأحاسيس جديدة تجاه شريك حياتك، وتؤثر تلك المشاعر على التواصل معه لتجعله أفضل عن سابقه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 12-1-2022 على الصعيد المهني

تواجد القمر في منزل المدخرات قد يساعدك فعل أشياء جديدة تجعلك تحقق مستقبل أفضل لك.

حظك اليوم برج الميزان 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن أن تشعر بالسعادة البالغة والاقتراب بشكل أفضل ممن تحب، نظرا لتواجد المريخ بمنزل العلاقات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 12-1-2022 على الصعيد المهني

هناك الكثير من المسءوليات في انتظارك، قد تشعر إيذاءها بالكثير من الضغوط، اتجنب اتخاذ القرارات السريعة.

حظك اليوم برج العقرب 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

يجب عليك أن تحرص على الابتعاد عن المواجهات شديدة العنف مع شريك الحياة، كما يجب التفكير في النتائج المترتبة على تلك المشاحنات.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 12-1-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر بالمزيد من لطاقة الإيجابية، والتي قد تساعدك على إعطاء الانطباعات الجيدة عنك.

حظك اليوم برج القوس 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

تواجد كوكب المريخ في برجك يجعلك أكثر فتنة للأشخاص المحيطين بك، وخصوصا الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 12-1-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر بالكثير من الحماس والرغبة في إنجاز المسئوليات والمهام المسندة إليك.

حظك اليوم برج الجدي 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

هذا اليوم هو يوم مميز لك، فقد ترشدك الرومانسية إلى الالتقاء بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 12-1-2022 على الصعيد المهني

هناك الكثير من المسئوليات في انتظارك، فاحرص على انجاز مهامك دون تذمر منك.

حظك اليوم برج الدلو 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب وابتعد عن حدوث سوء فهم مع شريك حيتك، حتى لا تتأثر العلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 12-1-2022 على الصعيد المهني

لديك اليوم قدرة كبيرة على إقناع المحيطين بك، كما أنك قد تكون قادر على التفاهم معهم بشكل أكبر.

حظك اليوم برج الحوت 12-1-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن أن تقضي اليوم أوقات رومانسية مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.