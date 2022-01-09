حظك اليوم برج القوس الأحد 9-1-2022 مهنيا وعاطفيا

معروف عن مواليد برج القوس أنهم من الشخصيات الصادقة، ويعطون ثقته مع الآخرين، لذلك يتعرض إلى خيبات كثيرة وعراقيل تسبب له بعض المتاعب في حياته الشخصية، لكن سرعان ما يستجمع قواه واقفا على رجليه ناظرا لغد مشرق.

وتستعرض «الوطن» لمتابعيها في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

اليوم تمدك الأفلاك بالحماس والإصرار والقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.