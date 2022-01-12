للآباء والأمهات.. تعرف على أعراض إصابة الأطفال بفيروس كورونا

خلال العامين الأخيرين أصبحت جائحة كورونا من الأوبئة المنتشرة في العالم، والتي تسببت في وفاة الملايين، لكن تظل مخاوف الآباء والأمهات تتمحور حول، ما هي أعراض فيروس كورونا للأطفال؟ وكيف يمكن التعامل معهم في تلك الحالة؟، خاصة بعد إعلان هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، أن نحو 1.4 مليار طفل حول العالم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي تأثروا بجائحة كورونا.

وفي هذا السياق، يرصد موقع بوابة «الوطن» للقراء والمتابعين، أعراض فيروس كورونا للأطفال؟ وكيفية التعامل معهم في تلك الحالة؟ وفق بيان منظمة الصحة العالمية، في السطور التالية..

أعراض كوفيد 19 لدى الأطفال

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أعراض فيروس كورونا تتشابه بين الأطفال والبالغين، وهي غالبا تكون خفيفة، حيث يتعافى معظم الأطفال خلال فترة تتراوح ما بين 7 إلى 14 يوما.

وجاءت الأعراض المحتملة لإصابة الأطفال بكوفيد 19، كالآتي:

ارتفاع درجة حرارة الطفل «الحمى»

السعال المصحوب ببلغم

فقدان حاسة التذوق أو الشم

تغيرات على الجلد، مثل ظهور مناطق بلون متغير على القدمين واليدين

التهاب الحلق

الأعراض المعدية المعوية، مثل الغثيان أو القيء أو تقلصات البطن أو الإسهال

القشعريرة

أوجاع وآلام العضلات

الإرهاق الشديد

صداع شديد حديث

احتقان الأنف مؤخرًا

وفي تلك الحالة يحتاج الطفل إلى رعاية صحية، من خلال عزل الطفل عن باقي الأطفال، ويفضل إبقاء الطفل في غرفة نوم مستقلة، وحمام منفصل عن أفراد الأسرة إن أمكن.

التعامل مع الطفل المصاب بكورونا

في حالة كان الطفل مصابا بكوفيد -19، ويجب رعاية الطفل بالمنزل، فيجب تخفيف الأعراض التي يشعر بها الطفل، من خلال:

تناول السوائل مثل الحساء والعصائر الخفيفة.

إعطاء المسكنات للطفل للتخفيف بالألم.

الحرص على تناول الطفل للأدوية في مواعيدها المحددة من قبل الطبيب.

في الحالات الشديدة يجب الحرص على الذهاب إلى المستشفى المتخصص، لحصول الطفل على الرعاية الطبية اللازمة.

وتعتبر أعراض الإصابة بكورونا الأطفال خفيفة، لكن تكمن المشكلة فان الأطفال يبقون حاملين بالفيروس، وقد ينقلونه إلى الآباء والأمهات، لذلك يجب الانتباه خلال رعاية المريض الصغير.