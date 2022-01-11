مديرة مدرسة فليوباتير الكندية: شاركت عبر «زووم» بسبب «كورونا»

لم تمنع ظروف جائحة «كورونا»، المنتشرة فى كندا وعدم السماح بالسفر، فيبى وصفى، مديرة مدرسة فليوباتير، إحدى أفضل المدارس فى مقاطعة أونتاريو الكندية، من المشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم، إذ حرصت على الاشتراك فى أول ورشة عمل لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حول المشروع القومى «حياة كريمة»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى، عبر تطبيق «زووم»، بعد أن استطاعت «فيبى» أن تحقق نجاحاً باهراً عقب توليها منصب إدارة المدرسة، جعلها تصنف ضمن أكثر 100 شخصية ملهمة ومؤثرة بالمجتمع الكندى، لافتة فى حوارها مع «الوطن»، إلى أنها تأمل أن تتحسن ظروف «كورونا»، لتستطيع الحضور إلى المنتدى فى النسخة المقبلة.

هل شاركت فى منتدى شباب العالم من قبل؟

- نعم شاركت خلال نسخته عام 2018، وحينها التقيت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتناقشت معها فى قضايا عدة لها علاقة بدور الشباب المصريين بالخارج.

ما سبب غيابك عن حضور الفعاليات هذا العام؟

- كانت لدىّ رغبة شديدة فى حضور المنتدى هذا العام، لكى أشارك فى الفعاليات، والمناقشة والحوار مع العديد من الشباب المصريين، سواء داخل أو خارج مصر، لكن ظروف انتشار فيروس كورونا منعتنى من الحضور، إذ إن الجائحة فى أونتاريو بكندا صعبة جداً، لدرجة أنه تم إغلاق المدارس ومنع السفر إلى الخارج إلا للظروف الطارئة.

قدرت أساعد بجمع التبرعات للمبادرة الرئاسية

وكيف كانت مشاركتك فى المنتدى عبر تطبيق زووم؟

- فور علمى بإمكانية المشاركة عبر تطبيق زووم، لم أتردد لحظة، وشاركت رفقة 9 شباب فى الثالثة فجراً بتوقيت كندا لحضور أول ورشة عمل أقامتها وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للحديث حول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ما شعورك عند المشاركة فى المنتدى عبر تطبيق زووم؟

- سعدت كثيراً بالمشاركة فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، خاصة فى ورشة العمل التى تخص أهم مبادرة رئاسية فى مصر «حياة كريمة»، وتمنيت أن أكون ضمن الحضور والمشاركين فى المنتدى، لكى أدعم خبراتى، وألتقى مع شباب جدد من جميع أنحاء العالم.

فيبي وصفي: سعيدة باختياري سفيرة لـ«حياة كريمة»

فى كندا.. وقدرت أساعد بجمع التبرعات للمبادرة الرئاسية

ماذا عن دور الشباب المصريين بكندا فى الترويج للمشروعات والمبادرات المصرية؟

- أصبحت سفيرة لمبادرة «حياة كريمة» بمشاركة 13 من شباب مصر الدارسين بالخارج، حيث قمنا بعمل حملة للترويج للمبادرة داخل مقاطعة أونتاريو بكندا، إضافة إلى جمع تبرعات من قبل المصريين بالخارج لدعم المبادرة خلال ديسمبر الماضى 2021.

ماذا عن تواصل وزيرة الهجرة مع الشباب المصريين بالخارج؟

- وزيرة الهجرة على تواصل دائم مع المصريين الدارسين بالخارج، من خلال تشجيعهم على المشاركة فى المبادرات والمشروعات القومية التى تتم فى مصر.

النسخة المقبلة من المنتدى

بالطبع أتمنى أن تنتهى ظروف جائحة «كورونا»، كى أستطيع السفر إلى مصر، وحضور النسخة المقبلة من المنتدى بمدينة السلام، شرم الشيخ.