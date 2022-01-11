«الصحة»: خدمات طبية لـ2.2 مليون مواطن فى معهد القلب

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ2 مليون و178 ألف مواطن بالمعهد القومى للقلب، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال 2021، فى إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة بالمعهد القومى للقلب شملت المترددين على العيادات الخارجية، وعددهم 500 ألف مريض، فيما تردد على قسم الاستقبال 350 ألفاً، واستقبلت الأقسام الداخلية 214 ألفاً، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ37 ألفاً و741 مريضاً، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.

وتابع المتحدث الرسمى للوزارة أن معهد القلب أجرى 10 آلاف عملية جراحية تنوعت بين القسطرة القلبية والقلب المفتوح، بنسب نجاح تضاهى النسب العالمية، بجانب إجراء 8 آلاف و783 جلسة علاج طبيعى، وإجراء 863 ألفاً و310 تحاليل طبية، و194 ألفاً و755 أشعة تتضمن: (أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية).

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث عدد من الأجهزة الطبية، بتكلفة مليون و117 ألف جنيه، تضمنت جهاز مسح ذرى، 3 أجهزة بقسم الأشعة، 4 أجهزة طبية بقسم الرعاية المركزة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وإتاحة أفضل خدمة طبية وعلاجية. من جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادى، مدير المعهد القومى للقلب، إلى أن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية فى جميع التخصصات، باتباع أساليب علاجية عالمية، بالإضافة إلى تدريب الفرق الطبية، ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدم للمواطنين، مؤكداً أن المعهد يعمل بسعة 408 أسرَّة، بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار.

يذكر أن الدولة أطلقت مبادرة لمنع قوائم الانتظار فى المستشفيات تخفيفا عن المرضى.