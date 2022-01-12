غلق مركزين للدروس الخصوصية وإزالة حالة تعد على أملاك الدولة بكفر الشيخ

نظم مجلس مدينة كفر الشيخ عدداً من الحملات تمكنت من إزالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 50م2، ورفع الإشغالات من عدد من أحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة بطريق صبري القاضي، وغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية.

وتابعت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بعمل رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة، والتيسيرات المقدمة للمواطنين، موجهة باستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة أولاً بأول، ومتابعة اعغمال التطوير والتجميل التي تشهدها عدد من أحياء غرب وشرق العاصمة.

بينما جرى إزالة التعديات على أملاك الدولة بحي شرق كفر الشيخ، بجوار المنطقة رقم 6، على سور المعهد الديني بكفر الشيخ، ووجهت ماضي بالتصدي بكل قوة لأي تعديات على أملاك الدولة وحرم الشوارع بعاصمة المحافظة، وإزالة أي تعديات من المهد، بالتوازي مع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد إن وجدت في قرى مركز كفر الشيخ.

انتظام العمل بالمركز التكنولوجي

كما تفقدت «ماضي»، سير العمل بمركز التطوير التكنولوجي لمركز ومدينة كفر الشيخ، موجهة بانتظام العمل اليومي لكافة العاملين بمركز التطوير التكنولوجي، مشددة بتواجد جميع مندوبي إدارات الوحدة المحلية بكفر الشيخ، وحضور المشرف العام على مركز التطوير التكنولوجي، وكذلك مدير الإدارة الهندسية، ومندوب الشئون القانونية، لمراجعة استيفاء الأوراق طبقاً للقانون، وتطبيق جميع الخدمات المميكنة للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد، وتيسيراً على المواطنين وحل مشاكلهم أولاً بأول.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال النظافة اليومية ورفع الاشغالات تيسيرا على المواطنين، واستمرار صيانة خطوط الصرف، وصفايات الأمطار، واستمرار أعمال الرصف.

ندوة تثقيفية بعنوان «التغير وتطوير الذات»

وفي سياق آخر، نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، ندوة بعنوان «التغير وتطوير الذات» بنادي المرأة المسلمة بمركز ومدينة بيلا.

وتناولت الدكتورة ماجده عمر مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن وعضو المجلس القومي للمرأة، التغير وكيفية تطوير الذات والانتقال من الوضع الراهن الذى يشكل مشكلة الى الوضع المرغوب، والذي يعتبر الحل والتدخل المقصود والمخطط لإحداث النمو والانتقال من وضع قائم بالفعل إلى وضع مستهدف في إطار رؤية واضحة والتغير في الافكار والعادات وقدرات الافراد والقيم والعمل الى الافضل.