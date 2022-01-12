جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. تمتد لـ 5 أيام

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الساعات، من قِبل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور؛ تزامنا مع قرب موعد بداية الامتحانات، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون قصيرة ومتنوعة، وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ومن المقررات الدراسية حتى شهر ديسمبر الماضي.

وأعلنت الوزارة، التفاصيل النهائية لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، مشيرة إلى أنه تم توجيه جميع الإدارات التعليمية بضرورة وضع الامتحانات من بنك الأسئلة المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وفقا لوزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم السبت 15 يناير الجاري، بامتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 16 يناير، امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

- الاثنين 17 يناير، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والـICT.

- الثلاثاء 18 يناير، امتحان لغة إنجليزية.

- الخميس 20 يناير، امتحان الرياضيات.

مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أنه بالنسبة لامتحانات الصف الرابع الابتدائي، سيتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة، عن طريق التوجية، كما يكون مختلف من مدرسة لأخرى.

وأشارت إلى أن عدد الأسئلة في امتحان اللغة العربية 20 سؤالا، أما باقي المواد الدراسية، سيتكون الامتحان من 15 سؤالا، لافتة إلى أنه سيتم الامتحان في جميع الدروس، منذ بدء العام الدراسي وحتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

كما أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، سواء التي تتعلق بإعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب وإعداد كشوف الغياب والحضور، أو التي تتعلق بتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.