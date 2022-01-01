تفاصيل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 واستعدادات المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل النهائية لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، مؤكدة أنه تم توجيه جميع الإدارات التعليمية بضرورة وضع الامتحانات من بوك الأسئلة المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحة أن أسئلة الامتحانات ستكون قصيرة ومتنوعة وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين ومن المقررات الدراسية حتى شهر ديسمبر الماضي.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 وضعت من بنوك الأسئلة

أكدت أمل علي، مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية، أنه بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، تم التنبيه على موجهي المواد في الإدارة بضرورة وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات التي أعدها المركز القومي للامتحانات، موضحة أن الأسئلة ستتنوع ما بين سهلة ومتوسط وأسئلة تقيس المستويات العليا من الطلاب.

وأضافت «أمل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 سواء التي تتعلق بإعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب وإعداد كشوف الغياب والحضور أو التي تتعلق بتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في الإدارة لمتابعة استعدادات المدارس للامتحانات.

إعداد تقرير شامل قبل امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

من جانها، قال الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وتم توجيه واضعي الامتحانات بضرورة مراعاة الظروف التي مرت بها الأسر المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، ومراعاة المناهج الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية.

وأضاف «أشرف» لـ«الوطن»، أنه تم إعداد تقرير شامل بالحالة التعليمية في المدارس ومستوى الطلاب والتأكد من انتهاء شرح المقررات الدراسية قبل وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، لافتاً إلى أنه هناك إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا في المدارس.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

- يوم السبت 15 يناير امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 16 يناير، امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

- الاثنين 17 يناير، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والـICT.

- الثلاثاء 18 يناير، امتحان لغة إنجليزية.

- الخميس 20 يناير، امتحان الرياضيات.