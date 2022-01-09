أسعار رحلات العمرة 1443 المتوقعة.. تصل لـ60 ألف جنيه

يشتاق الكثير من المصريين لأداء مناسك العمرة، بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، وبعد إعلان السعودية ووزارة السياحة المصرية، اشتراطات أداء المصريين للعمرة 1443، ويتساءل الكثيرون عن أسعار رحلات العمرة لشهر رجب وشعبان المقبلين.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أسعار رحلات العمرة 2022، بعد اعتماد وزارة السياحة الرسوم المقررة على الشركات السياحية لتوثيق عقود العمرة 1443هــ، في التقرير التالي:

أسعار رحلات العمرة 2022

وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابقة، إنه لم يتم تحديد أسعار خاصة لرحلات العمرة حتى الآن، موضحًا أن تحديد الأسعار يعتمد على عدة عوامل؛ منها الرسوم التي تتحملها الشركات سواء في مصر أو المملكة، وآليات عرض وطلب السوق وقتها.

وأوضح أنه في الغالب، يتم إلغاء رحلات العمرة الاقتصادية، بسبب إغلاق الفنادق الاقتصادية في المملكة، فضلا عن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة، ومنها نسبة التشغيل التي تمثل 50% فقط من قوة الفنادق أو الزيارات.

وتوقع زيادة أسعار رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة، بنحو 100%، موضحًا أن رحلات الـ 4 و5 نجوم، تتراوح أسعارها ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه، مشددًا على أن تلك الأسعار عرضه للتغيرات حسب آليات عرض وطلب السوق المصري.

اشتراطات المملكة للمصريين لأداء العمرة

ووضعت المملكة العربية السعودية، بعض الشروط الواجب تنفيذها لأداء المصريين مناسك العمرة، وهي كالآتي:

لا يقل عمر المعتمر عن 12 عاما قبل رحلة العمرة

أن يكون جواز السفر سارٍ

حصول المعتمر على جرعتي التطعيم من أحد التطعيمات المعتمدة بالمملكة

ألا تقل المدة ما بين موعد السفر للعمرة وحصول المتقدم على الجرعة الثانية للتطعيم عن أسبوعين

إجراء مسحة PCR قبل دخول المملكة بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، وأن تكون نتيجتها سلبية.

أن تتضمن نتيجة شهادة التحليل، المعتمدة من وزارة الصحة رمز QR.