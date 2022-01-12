طقس الغربية اليوم.. صقيع وعواصف ترابية وشبورة بالطرق ورفع حالة الطوارئ

شهدت مراكز محافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والطقس السيىء، تزامنا مع هبوب الرياح والعواصف الترابية.

استمرار سوء الأحوال الجوية

ورصدت «الوطن» شيوع الشبورة والضباب في سماء عدد من الطرق الفرعية والرئيسية المطلة على ضفاف نهر النيل ومياه الترع والأراضي الزراعية بالغربية، وذلك بين مراكز «طنطا - المحلة»، و«زفتى - السنطة»، و«بسيون - قطور»، و«كفرالزيات - قطور»، و«السنطة - سمنود»، و «المحلة - كفرالشيخ»، و«طنطا - بركة السبع»، الأمر الذي أربك حركة النقل والمواصلات بهذه الطرق، بسبب صعوبة الرؤية لقائدي السيارات والدراجات النارية ومركبات الـ«توك توك».

تفعيل غرف العمليات والطوارىء

في المقابل، وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، رؤساء مجالس المدن والأحياء باستمرار رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة تقلبات الطقس والأحوال المناخية، تزامنا مع حلول شهور الشتاء وتوقعات سقوط الأمطار الغزيرة والعواصف الترابية، في ظل انخفاض ملحوظ للدرجات الحرارة وانتشار الشبورة المائية والضباب بقرى ومراكز المحافظة.

وشدد محافظ الغربية في توجيهاته إلي مساعديه بضرورة تفعيل غرف العمليات والطوارىء بدواوين المجالس المحلية والمديريات، لرفع شكاوى المواطنين وتلقي كل استغاثاتهم أثناء سوء الأحوال الجوية.

جاهزية 494 معدة لشفط مياه الأمطار

وأشار محافظ الغربية إلى جاهزية 494 معدة وسيارة كسح لشفط مياه الأمطار، فضلا عن الدفع بفرق فنيه لمعاينة خطوط بلاعات الصرف والغطاسات بأنفاق الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبرى، حفاظا على حياة المواطنين ومصالحهم، وضمان انتظام الحركة المرورية.