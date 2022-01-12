الكشف على 173 طفلا في قافلة «سلامة قلبك» ضمن «حياة كريمة» بزفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ قافلة مبادرة «سلامة قلبك» بقرية سنباط مركز زفتى، وذلك ضمن القوافل المجانية المتنوعة التي يتم تنفيذها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمشاركة مؤسسة الفنان محمد ثروت الخيرية.

وتهدف القافلة إلى الاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وكذلك العيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية مثل جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو.

الكشف على 173 طفلا في القافلة

وخلال القافلة جرى الكشف على 173 حالة من الأطفال، ورصد 4 حالات روماتيزم القلب و3 حالات عيوب خلقية بالقلب، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية «قلوب أصحاء» لروماتيزم القلب بالمحلة، والتي تتبنى علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

وأشار الدكتورعلاء الغمراوي أنه جرى عقد ندوة توعوية للمدرسين والتلاميذ عن الوقاية من أمراض القلب خاصةً وقاية الأم الحامل لإنجاب طفل سليم القلب معافى من العيوب الخلقية، وكذلك التوعية للوقاية من روماتيزم القلب.

ندوات توعوية لتثقيف الطلاب والمعلمين

وأشاد محافظ الغربية بتلك الندوات التوعوية التي تُعقَد على هامش القوافل التي تقوم بتثقيف الطلاب والمعلمين تثقيفا صحيا، مما يعمل على تعزيز الوعي بالسلوكيات الإيجابية الصحية وتجنب العادات غير الصحية وتشجيع المواطنين على الاهتمام بتحسين وتعزيز صحتهم.