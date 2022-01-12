السيسي: الفقر أخطر من كورونا.. ومصر أدارت الجائحة بتوازن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ العالم احتفل بخروج مليار شخص من دائرة الفقر قبل أزمة كورونا، موضحا أنّ الجائحة حين اجتاحت العالم، كان الهدف الأساسي ألا يعودوا إلى هذه الدائرة مرة أخرى: «الفقر أخطر من كورونا».

الرئيس: مصر أدارت جائحة كورونا بتوازن

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أنّ تأثير جائحة كورونا كان كبيرًا، موضحًا أنّ مصر أدارت جائحة كورونا بتوازن، وطبقت الإجراءات الاحترازية، وحرصت على العمل دون توقف، لأن الفقر جائحة تدمر المستقبل والحاضر.

السيسي: الفقر يقتل المستقبل والحاضر

وتابع الرئيس السيسي، أنّ الفقر يقتل المستقبل والحاضر، ويفقد الناس الأمل، وبالتالي تكون بعض الدول عرضة للتطرف والإرهاب والثورات والاقتتال بسبب الفقر.

منتدى شباب العالم

انطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.