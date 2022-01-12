السيسي: مصر واجهت كورونا بالعمل وتخفيف آثار الجائحة
كتب:
نرمين عفيفي
11:34 ص | الأربعاء 12 يناير 2022
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عدد الشركات التي عملت في قطاع واحد خلال الـ7 سنوات الماضية وصل 4500، وتقاضت ترليون و100 مليار جنيه حجم التعاقدات التي أبرمتها.
وأضاف السيسي خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، ضمن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن التجربة المصرية في جائحة كورونا كانت مختلفة، وقال «كان المفروض نتوقف لحد ما الجائحة تنتهي تماما، ثم نحرك الاقتصاد مرة تانية، بس قولنا لأ هنتحرك بالعمل وهنخفف من آثار الجائحة اقتصاديا، وهنتعامل بانضباط شديد مع الاجراءات الاحترازية المطلوبة، ولو احتاجنا نعمل إغلاق مؤقت هنعمل إغلاق مؤقت».