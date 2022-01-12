السيسي يوجه التحية لشباب مصر: أصحاب فكرة حياة كريمة ومنتدى شباب العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفقر من أهم الموضوعات التي تحتاج إلى ضرورة التفكير فيها والعمل على إيجاد حلول لها، موجهًا التحية للشباب المشارك في منتدى شباب العالم، وإلى شباب مصر عموما.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن منتدى شباب العالم كان أحد أفكار شباب مصر، وكذلك مبادرة حياة كريمة التي أصبحت نموذجا ملهما هي أيضا من أفكار شباب مصر. وتابع الرئيس قائلا: «أوجه التحية لشباب مصر على هذه الأفكار والمبادرات».