السيسي: تأثير كورونا على مصر كان مختلفا.. لكننا نجحنا في مساندة مواطنينا مبكرا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ كل دولة تعاملت مع ظهور جائحة فيروس كورونا وفق معطيات خاصة، موضحًا أنَّ تأثير الجائحة على مصر كان مختلفًا عن باقي الدول الأخرى، لافتًا إلى أنَّ الدولة اهتمت بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس محليًا، «دول مواطنينا وبنخاف عليهم».

السيسي: شددنا الإجراءات الاحترازية «مواطنينا وبنخاف عليهم»

وأضاف السيسي، خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أنَّ الدولة وقفت بجوار القطاعات العاملة المتضررة بشكل جزئي، إذ جرى إطلاق مبادرة بحوافز مالية قدرها 100 مليار جنيه مع بداية الجائحة لتدراك الأزمة مبكرًا، شارحًا «كان فيه دول كتير في العالم لسة متحركتش، لكن إحنا على طول ضخينا 100 مليار جنيه لتعزيز وتحفيز ومساعده الشركات القائمة اللي كان عليها أموال للضرائب أو الكهرباء، لكن بشرط الحفاظ على العمالة وعدم تسريحها».

الرئيس: مصر دولة شابة

وأوضح رئيس الجمهورية، أنَّ مصر دولة شابة والعاملين فيها تصل أعدادهم إلى عشرات الملايين، وعليه فإن توقف العمل سيكون حائلًا أمام حصولهم على مدخراتهم، مستكملًا «الدولة هتكون غير قادرة على إنها تدي لكل دول أموال وإعانات، أمنحك إعانة ومنحة ولا أدي عمل، احنا اختارنا العمل، عشان نقدر نحافظ على تدفق أموال للعاملين، وعليه تقدمت الدولة خلال السنتين اللي فاتوا بمعدلات كانت المفروض إنها تحصل».