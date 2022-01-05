مشروعات تنمية الصعيد.. 4 مدن للجيل الرابع باستثمارات 23 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنّ صعيد مصر يضم 8 مدن جديدة هي «المنيا الجديدة، قنا الجديدة، بنى سويف الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة» تستهدف جذب 4.4 مليون نسمة، موضحاً أنّ حجم الإنفاق على المدن الجديدة بصعيد مصر، خلال السنوات الست الماضية، بلغ 23.72 مليار جنيها.

حجم الإنفاق على المدن الجديدة بصعيد مصر

«الوطن»، تنشر خلال التقرير التالي أبرز ملامح هذه المشروعات القومية كالتالي :

1 - حجم الإنفاق بجميع المدن الجديدة بصعيد مصر، خلال السنوات الست الماضية، بلغ 23.72 مليار جنيه «7 مليارات جنيها لقطاع الإسكان، 9.02 مليار جنيه بقطاع المرافق، 3 مليارات جنيه بقطاع الخدمات، 3.9 مليار جنيه بقطاع الطرق»، ما يؤكد حرص الدولة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بصعيد مصر، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

2 - إجمالى الإنفاق بمدن الجيل الرابع فقط بصعيد مصر، خلال نفس الفترة، بلغ 12.4 مليار جنيها، موزعة كالتالي: «7.3 مليار جنيها فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 24798 وحدة سكنية، و1.2 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 68 مشروعاً، و2.04 مليار جنيها فى قطاع المرافق، و1.86 مليار جنيها فى قطاع الطرق».

مدينة أسوان الجديدة

ومن أبرز المشروعات القومية الجديدة بصعيد مصر مدن الجيل الرابع وهي كالتالي :

1 - مدينة أسوان الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، ومركز تخفيف الضغوط العمرانية عن مدينة أسوان القائمة، وتتسع لـ850 ألف نسمة، على مساحة 22 ألف فدان، وتوفر 200 ألف فرصة عمل للشباب، وتتسع المرحلة الأولى للمدينة لـ100 ألف نسمة، على مساحة ألف فدان.

والمدينة تضم ممشى سياحي بطول 4.5 كم، بتكلفة 420 مليون جنيها، وحديقة شاطئية، و170 محلا تجاريا ومطاعم ومنافذ بيع، ومسرح رومانى يتسع لـ 3 آلاف فرد.

والمدينة تضم أيضا، مناطق تجارية، و150 فيلا بـ3 قرى سياحية، بتكلفة 250 مليون جنيها، ومركز شباب، بتكلفة 45 مليون جنيها، ومشروع مجمع المصالح الحكومية، بتكلفة 65 مليون جنيها، ويضم مشروع الإسكان الاجتماعي 576 وحدة سكنية، بتكلفة 175 مليون جنيها.

2 - مدينة غرب أسيوط «ناصر الجديدة »

ويهدف إنشاء مدينة ناصر الجديدة غرب محافظة أسيوط لاستيعاب الزيادة السكانية بمحافظة أسيوط، وتوفر أنشطة اقتصادية تحفز على الإستثمار، نظراً لقربها من مطار أسيوط الدولي، وتضم 3 أحياء سكنية بمتوسط 130 ألف نسمة للحي، وتتسع المرحلة الأولى للمدينة، لـ100 ألف نسمة، على مساحة 1600 فدان، وتوفر 16 ألف فرصة عمل، وتستهدف المدينة جذب 400 ألف نسمة، وتوفر 80 ألف فرصة عمل للشباب.

وتصل مساحة الأنشطة الخدمية إلى 660 فدانا، والأنشطة الاقتصادية إلى 471 فداناً، كما تضم المدينة مشروع محور هضبة أسيوط الغربى، بطول 22.6 كم، بتكلفة 1.44 مليار جنيها، ومشروع سكن مصر، ويضم 2640 وحدة سكنية، بتكلفة 1.2 مليار جنيها، ومشروع للإسكان الاجتماعى، ويضم 1584 وحدة سكنية، بتكلفة 475 مليون جنيه، ومشروع مجمع خدمات «سوق تجارية - وحدة صحية - حضانة» بتكلفة 4.5 مليون جنيها، بالإضافة إلى المرافق والبنية التحتية، بتكلفة 4.8 مليار جنيها.

3 - مدينة غرب قنا

وهي مركز تنمية عمراني داعم لمناطق الإستصلاح بالظهير الغربي، وتضم 4 أحياء سكنية بمتوسط 130 ألف نسمة للحي، وتوفر 23 ألف فرصة عمل وتتسع لـ550 ألف نسمة، على مساحة 9 آلاف فدان، وتصل مساحة الأنشطة الخدمية إلى 430 فدانا، والأنشطة الاقتصادية إلى 120 فداناً.