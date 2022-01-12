إغلاق 11 مركزا مخالفا للدروس الخصوصية ومصادرة محتوياتها بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع 11 مركزا شهيرا للدروس الخصوصية بأحياء ومراكز المحافظة، وذلك خلال حملات مكبرة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مراكز الدروس الخصوصية التي أُغلقت تقع بمدينة الحوامدية وأحياء جنوب وشمال الجيزة والطالبية ومركز أوسيم، وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية، وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

قطع المرافق عن المراكز التعليمية المخالفة

ووجه محافظ الجيزة، في بيان صادر عن المحافظة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف مجهودات غلق سناتر الدروس الخصوصية المخالف وقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا.

أماكن المراكز التعليمية التي أُغلقت بالأحياء

واشارت محافظة الجيزة، في البيان، إلى أن السناتر التي تم غلقها شملت مركزين للدروس الخصوصية بمدينة الحوامدية، وهي سنتر الفضل بشارع المدرسة الحديثة بطراد النيل، وسنتر فيوتشر بشارع محمد متولي الشعراوي، وفي حي العجوزة تم غلق سنترين بشوارع السودان وطنطا، وفي حي جنوب تم غلق 3 سناتر بشوارع أكتوبر والسوق وسنتر الزعيم بشارع ربيع الجيزي وسنتر الفراعنة بفيصل بحي الطالبية.

وفي حي شمال تم غلق 3 سناتر بشوارع الغيط بالمنيرة الشرقية، وسنتر بشارع الميثاق بأرض الجمعية واخر بشارع الطيار فكري.

فيما قامت أجهزة محافظة الجيزة بتنفيذ قرارات الغلق الإداري الصادرة للمنشآت الطبية، التي تدار بالمخالفة، وفقا للتقارير الواردة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمركز ومدينة العياط بالتعاون مع إدارة العلاج الحر وشرطة المرافق.