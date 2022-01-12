إصابة 8 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق «جناكليس - أبو المطامير»، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب تروسيكل

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية جناكليس التابعة لذات المركز، وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من مصطفى محمد محمود 17 سنة، ومقيم بقرية اللحوم، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى، وعلي عبد السميع علي، 16 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وعبد العزيز عبدالسميع علي، 16 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب محمد سلمي منصور، 44 سنة، بكسر بالكتف الأيمن، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وشادي الشحات قمبر، 17 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومختار جبريل محمود، 15 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد محمود سعيد، 55 سنة، مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود محمد محمود، 17 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في القفص الصدري.

ونُقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.