«الأمم المتحدة» توجه الشكر لمصر لاستمرارها في دعم المرأة

وجهت سوزان ميكايل، المديرة الأقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الشكر لحكومة مصر لاستمرارها في دعم المرأة داخل مصر، والأثر البالغ الذي تتركه في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الحروب والأزمات تؤثر على المرأة بطرق عدة، وعلى مدار 100 عام مضت كانت الحروب تدار بشكل مختلف، وكانت عبارة عن معارك في المناطق المأهولة بالسكان، وفي ذلك الوقت كان يتم حماية المدنيين في تلك الحروب؛ ولكن في منتصف القرن الماضي كانت النزاعات طارئة تتعرض لها المدن والقرى، ولذلك أصبح من الصعب حماية المدنيين في تلك المناطق والكل قد تأثر.

النزاعات تؤثر على الجميع وخصوصا النساء والأطفال

وأضافت المديرة الأقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خلال حديثها، خلال فعاليات جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ، أن كل المدنيين من رجال ونساء وأطفال ومسنين؛ الجميع تأثر بالنزاعات التي تجري، مثل ما يحدث في المنطقة العربية في سوريا والعراق وليبيا، مشيرة إلى أن النساء أكثر تأثرا بالحروب وكذلك الأطفال، حيث يجري تعذيب الأطفال وتجنيدهم بالجماعات الإرهابية، فكل من النساء والأطفال يجب حمياتهم.

وجود مراحل انتقالية للتعافي أمر ضروري

وشرحت المديرة الأقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أنه يجب حماية الأطفال والنساء، ففي اليمن نجد مآسٍ ممتدة وهذا ما يسمى بالآثار ما بعد النزاعات، ويجب أن يكون هناك مراحل انتقالية للتعافي وتوجيه التمويل لبناء القدرات وتوجيه أفضل الممارسات لتلك المجتمعات.