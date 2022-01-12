السيسي: مستعدون للمشاركة في حل النزاعات دون التدخل في شؤون الدول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن إعادة الأعمار لن تتكلف الأموال فقط، ولكن لها أثارًا جانبية أخرى، أبعادًا أخرى كالبعد الإنساني والنفسي والاجتماعي الذي ترتب على تلك الأزمة التي استمرت لعدد من السنين، «ياتري الأثار النفسية دي هنعالجها إزاي».

ووجه الرئيس خلال جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، باليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، رسالة للدول التي تعاني نزاعات وصراعات، قائلًا: «باسم المؤتمر وشبابه اللي هو بيحلم بالاستقرار والسلام والأمن والتنمية، نداء لكل الدول اللي فيها صراعات والقادة المسؤولين، أنهم ينظروا بمنظور مختلف يؤدي إلى تسوية هذه النزاعات؛ حتى نخفف ونقلل من حجم الآثار الصعبة التي ترتبت على هذا النزاع».

الرئيس: مستعدين للمشاركة في حل النزاعات

وأضاف رئيس الجمهورية: «إحنا مستعدين بالمشاركة بإيجابية مع كل الدول اللي فيها نزاعات وصراعات لأننا شايفين أن السلام والبناء والتعمير، دي ثوابت بالنسبة لينا في مصر هنا، ولا نتدخل في شؤون الدول وندعو دائما إلى عدم تدخل الآخرين في شؤوننا حتى نستطيع حل مسائلنا بأنفسنا».

السيسي: أي حاجة موجودة في مصر متاحة للجميع

وطالب الرئيس السيسي، الشباب المشاركين في المؤتمر، تقديم رسائل لبلدانهم وأصدقائهم وأحبائهم؛ لتعظيم هذا النداء حتى يصل إلى المسؤولين عن تلك النزاعات: «ابننا في اليمن بيقولي الأكاديمية الوطنية، أي حاجة موجودة في مصر متاحة للجميع في بناء القدرات».