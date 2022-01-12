السيسي لـ شاب يمني: الأكاديمية الوطنية جاهزة للشباب من كل مكان

ردّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، طارق حمود النعماني، الذي ناشده بتدريب الشباب اليمني في الأكاديمية الوطنية للتدريب حتى يكونوا نواة التقدم في بلدهم بعد انتهاء الصراع، مؤكدًا: «أي حاجة موجودة في مصر متاحة للجميع في بناء القدرات، وده مش كلام دبلوماسي عن المؤتمر».

البناء والتعمير ثوابت مصرية

وأضاف السيسي خلال جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، باليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن مصر مستعدة للتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير وهو ما يعتبر ثوابت مصرية: «الخراب لا يؤدي إلا للآلام والمعاناة، أما البناء والتعمير فهما يمنحان الأمل والمعنويات والحلم، والأكاديمية الوطنية جاهزة لشباب اليمن وغيره من البلدان، وهذا الدور نضطلع به بكل تواضع».