السيسي: الائتمان منخفض التكلفة لدول أفريقيا ضرورة كبيرة.. «خلونا نعيّش الغلابة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحمل المصريين لآثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان الطريق الذي جعل الدولة المصرية تستوعب الصدمة الاقتصادية والصحية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، مؤكدًا على أن الفقر في بلادنا الإفريقية يستحق منا ألا ننام أو نغفل قبل تجاوزه بالعمل.

هناك مخاطر محيطة بإفريقيا

وأضاف السيسي، خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن الائتمان منخفض التكلفة للدول الإفريقية ضرورة كبيرة لأن المخاطر الموجودة في إفريقيا كثيرة، وبالتالي فإن القارة تتحمل عبء المخاطر العالية والتمويل عالي التكلفة: «الغني يحصل على تمويل منخفض التكلفة والعدمان مش قادر ياخد بتكاليف عالية، عمرنا ما هنخرج كده من الفقر، لأن دي معادلة صعبة».

من حق الدول الإفريقية أن تحلم

وتابع: «الدول الإفريقية بتاخد بأعباء كتير والشعوب مش مستحملة ده، ومن حقها تحلم، وبالتالي تثور ويبقى في عدم استقرار وخراب وتدمير للدول ويطلع الإرهاب ويبقى في هجرة غير شرعية، لأن الناس عاوزة تسيب بلادها وتروح على البلاد الغنية المستقرة عشان تعيش. خلونا نعيش الغلابة».