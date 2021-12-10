رابط تسجيل حجز لقاح كورنا للحصول على الجرعة الثالثة.. آمن ومجاني

تحرص وزارة الصحة والسكان المصرية، على رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد الاصابات الشديدة بفيروس كورونا في إطار حرصها على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، موضحة أنه تم اتاحت الحصول على اللقاح بشكل أسرع من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية وتسجل البيانات وتلقى اللقاح، أو أقرب مركز شباب، بالإضافة غلى التسجيل وأخذ اللقاح في نفس الوقت في محطات مترو الأنفاق.

مشيرة إلى رابط تسجيل حجز لقاح كورنا للحصول لكافة الفئات، والتي من بينها الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة "التعزيزية"، وخطوات التسجيل.

رابط تسجيل حجز لقاح كورنا للحصول على الجرعة الثالثة

وحددت الصحة رابطاً مخصصاً لـ تسجيل حجز لقاح كورونا للحصول على الجرعة الثالثة "التعزيزية"، موضحة أنه لا توجد حالة مرضية معينة ممنوعة من أخذ اللقاح، لكن لا يتم إعطاءه للأطفال وأصحاب الحساسية.

مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين التوجه لمركز تلقي اللقاح المرسل في الرسالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الأولى، وستة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الثانية، وفي حالة التأخر عن الأيام المحددة في الجرعة الأولى، يمكن إعادة تفعيل الطلب برقم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني لتسجيل حجز لقاح كورونا.

خطوات تسجيل حجز لقاح كورونا

تناشد الصحة بدورها المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا بعد، بسرعة التسجيل على الموقع، وتلقي اللقاح، والذي يعتبر الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة COVID-19، حيث وفرت الوزارة مختلف أنواع اللقاحات للمواطنين لتشمل ( سينوفارم، سينوفاك، أسترازينيكا، موديرنا، جونسون أند جونسون، فايزر، سبوتنيك ).

ويمكن التسجيل للحصول على لقاح كورونا، بشكل مجاني، وكذلك تغيير مكان الحصول على الجرعة إذا كان المركز به قائمة انتظار طويلة، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع تسجيل حجز لقاح كورونا التابع لـ وزارة الصحة.

- الضغط على «التسجيل لطلب اللقاح» في حالة التسجيل للمرة الأولى.

- تحديد الفئة التي ينتمي لها المستفيد من الخدمة سواء كانت «العاملين في القطاع الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخرى، أو التطعيم بغرض السفر».

- استيفاء البيانات الشخصية المطلوبة والتي من بينها، الاسم كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة، وهكذا.

- في حالة اختيار مركز أو قسم للحصول على اللقاح به، ستظهر نسبة قائمة الانتظار، ويمكنك بعدها استكمال البيانات أو اختيار مكان آخر.

- إدخال رقم الهاتف، وسيرسل رمز التحقيق لهاتفك المحمول، أدخله حتى تتمكن من متابعة التسجيل.

- الضغط على «استكمال».

- تحميل صورة بطاقة الرقم القومي «هذه الخطوة اختيارية».

- وأخيرا الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.