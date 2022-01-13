5 مؤتمرات بمشاركة 242 عالما مصريا.. «الهجرة» تكشف ثمار «مصر تستطيع»

بهدف ربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم مصر، واستقطاب العقول المنيرة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تنظم بحضور عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، كملتقى للحوار والمناقشة حول بعض المحاور، بهدف الاستفادة من الخبرات وتبادل المعرفة.

تفاصيل مؤتمرات «مصر تستطيع»

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن الـ5 مؤتمرات التى نظمتها الوزارة، ضمن سلسلة المؤتمر الوطني «مصر تستطيع»؛ إذ كانت انطلاقته الأولى من داخل مدينة الغردقة بالعنوان ذاته، ليعقبه الآخر الذي حمل اسم «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، من داخل قاهرة المعز.

وأوضحت الوزيرة، في بيان لها اليوم، أن النسخة الثالثة من المؤتمر، انطلقت من محافظة الأقصر، تحت عنوان «مصر تستطيع بأبناء النيل»، ثم الرابعة في مدينة الغردقة مرة أخرى، بعنوان «مصر تستطيع بالتعليم».

انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر فى الربع الأول من 2022

بينما نظم المؤتمر الخامس من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» في محافظة القاهرة، تحت عنوان «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، وأثمرت الـ5 مؤتمرات عن إنشاء 27 مشاركة وبرنامج توأمة بين الجامعات والجهات الوطنية، والجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريين بالخارج، بمشاركة 242 عالمًا مصريًا، يمثلون تخصصات مختلفة، خلال النسخ الخمس.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، عن انعقاد النسخة السادسة من «مصر تستطيع»، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، بحضور عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج.

جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد شاركت في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي انطلق في 10 يناير، ويستمر حتى 13 من الشهر ذاته، بمدينة السلام شرم الشيخ، من خلال معرض لجهود ونشاطات الوزارة في 5 ملفات هامة، أبرزها سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».