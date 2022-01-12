قبول التظلمات والموافقة على 37 طلب تقنين أراض أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (91) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المستشار مصطفى أحمد مفوض الدولة، العقيد عصام أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

الموافقة على 3324 طلب تقنين حتى الآن

وخلال الاجتماع جرى قبول تظلم والموافقة على 37 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي جرت الموافقة عليها حتى الآن، إلى 3324 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي جرى تحريرها 1826 عقدا موزعا (1329عقود مباني+ 497 عقد زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.