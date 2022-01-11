تخصيص منافذ ثابتة لتلقي لقاح كورونا في بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في حملة التطعيم بلقاح كورونا بمقر مركز شباب مدينة الفشن «الساحة الشعبية»، ضمن مراكز التطعيم الثابتة التي خصصته مديرية الصحة للتطعيم على مستوى المحافظة؛ تيسيرًا على المواطنين، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين للحد من انتشار العدوى بالفيروس.

تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء التطعيم

واطمأن المحافظ، على سير منظومة العمل والتقى عددا من المترددين على المنفذ لتلقي اللقاح، مشددا على أهمية تنظيم الدخول وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع المتابعة المستمرة لانتظام العمل، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة؛ تيسيرًا علي المواطنين.

تخصيص عدد من المراكز الثابتة لتلقي لقاح كورونا

من جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص عدد من المراكز والمنافذ الثابتة لتلقي اللقاح، بجانب المركز الرئيسي بمستشفى بني سويف التخصصي، بالإضافة إلى تخصيص عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة (العبور بني سويف، بوش الرياضي ناصر، شباب جزيرة ببا، شباب الفشن، شباب مدينة إهناسيا، شباب الواسطى، نادي سمسطا الرياضي)؛ لتلقي المواطنين اللقاح بعد التسجيل بالحملة، لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

ويأتي ذلك بالتوازي مع توجيه أطقم من الفرق المتنقلة للجهات والمصالح الحكومية.