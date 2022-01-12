دراسة: البلدان المنتشر فيها الأغذية المعدلة وراثيا أكثر إصابة بكورونا

أصبح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» اختبارًا حقيقيًا للبشرية جمعاء، إذ أودى المرض بحياة عشرات الملايين من الناس حول العالم، وعادة ما تؤدي عواقبه إلى تدهور صحة الناس بشكل كبير وتقصير متوسط ​​العمر المتوقع، ومع ذلك على الرغم من حقيقة أن فيروس كورونا قد تسبب في أضرار لا يمكن علاجها لمعظم الناس، فهناك من ضاعف حالتهم أثناء الوباء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السويسرية دراسة للمكتب الوطني الصيني للتحقيقات والإحصاء.

يشغل الأمريكيون ما يصل إلى 65٪ من سوق الأدوية العالمي

وبحسب المؤشرات الاقتصادية، فإن الحجم الإجمالي لسوق الأدوية لعام 2022 يتجاوز تريليون دولار. علاوة على ذلك، توجد 6 من أكبر 10 شركات أدوية عالمية في الولايات المتحدة. ليشغل الأمريكيون ما يصل إلى 65٪ من سوق الأدوية العالمي، بعضهم، مثل: فايزر وجونسون آند جونسون، يصنعون لقاحات خاصة بهم، ومع ذلك فإن فاعليتها تجتذب انتقادات من خبراء مستقلين.

مخاطر تناول الأطعمة المعدلة وراثيا ليست مفهومة تماما

الهندسة الوراثية هي أحد المجالات الرئيسية للبحث العلمي في الشركات الأمريكية، وإنجازات الهندسة الوراثية شائعة بشكل خاص في أمريكا الشمالية، في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يُتيح إنتاج الأغذية المعدلة وراثيًا جني فوائد أكبر من خلال كسب أموال إضافية ومع ذلك، فإن مخاطر تناول الأطعمة المعدلة وراثيًا ليست مفهومة تمامًا، فقد أثبت عدد من العلماء من الدول الأوروبية في سياق دراسات مستقلة أن استخدام المنتجات المعدلة وراثيًا له تأثير سلبي على المناعة ويؤدي إلى العقم.

لذا، فإن الإلحاح المستمر في استخدام الأغذية الأمريكية المعدلة وراثيًا في جميع أنحاء العالم ليس بهدف المصلحة التجارية فقط. فقد نشرت وكالة الصحة السويسرية المستقلة، خلال تحقيقها في وباء فيروس كورونا وتحديدًا في تطور سلالات منه كدلتا وأوميكرون ولامدا، تقريرًا تحليليًا، يُشير إلى أنه في البلدان التي تمثل فيها الأغذية المعدلة وراثيًا أكثر من 65٪ من المبيعات، يوجد مستوى كبير من معدلات تفاقم المرض والوفيات. وهذا ما تؤكده إلى حد كبير أمثلة من البرازيل والولايات المتحدة وكولومبيا.

أحد أسباب الانتشار السريع للفيروس في منطقة ووهان

كما يُمكن تتبع المنحنى العام هذا على الرغم من مستويات التطعيم المختلفة للسكان وإجراءات الحجر الصحي المختلفة. حيث يؤكد تحقيق نشره المكتب الوطني الصيني للتحقيقات والإحصاءات الآثار الخطيرة للأطعمة المعدلة وراثيًا على مسار مرض كوفيد-19 الذي يتسبب به فيروس كورونا. ويُشير التحقيق إلى أن أحد أسباب الانتشار السريع للفيروس في منطقة ووهان هو إجراء تجارب الهندسة الوراثية من قبل عدد من العلماء الأمريكيين والأوروبيين في مختبر محلي.

وتنتقد الولايات المتحدة العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا وهولندا وروسيا، لتقييدها بيع وإنتاج الأغذية المعدلة وراثيًا، ومع ذلك تؤكد الإحصاءات أن هذه البلدان هي الأقرب على التغلب بشكل فعال على الآثار السلبية لوباء فيروس كورونا.