دعم 3 مستشفيات في الدقهلية بأجهزة ومعدات بقيمة 5 ملايين جنيه

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن وزارة الصحة دعمت مستشفيات المحافظة بأحدث الأجهزة المتقدمة والمعدات الطبية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير كافة المستشفيات بأحدث الوسائل الطبية الحديثة، في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة الصحية من خلال تطوير ورفع كفاءة كافة المستشفيات الصحية ودعمها بالأجهزة الطبية والمعدات الطبية اللازمة.

دعم مستشفى ميت سلسيل المركزي بجهاز كي جراحي

وأضاف «مكي»، في بيان صحفي، إنه تم دعم مستشفى ميت سلسيل المركزي بجهاز كي جراحي و3 سباب، كما تم دعم مستشفى شربين المركزي بجهاز منظار عظام، وكذلك دعم مستشفى شبراهور المركزي بجهاز صدمات و2 فنت، كما تم توريد 9 ثلاجات أمصال، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفيات الدقهلية لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.

الاكتشاف المبكر لسرطان الرحم

وفي سياق آخر، جرى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ممثلة في الدكتور سعد مكي، وكيل وزاره الصحة بالدقهلية، وكلية الطب بجامعة المنصورة، ممثلة في الدكتور أشرف شومة، عميد الكلية، والدكتور محمد نزار، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، وذلك للاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم للسيدات بمحافظه الدقهلية.

وأكد «مكي» أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع على المدى الطويل هو انخفاض عدد الحالات التي يتم تشخيصها في مراحل متأخرة، وبالتالي خفض الوفيات بين السيدات، حيث يعد سرطان عنق الرحم من أكثر الأورام التي تهدد حياة المرأة، وتصنف في المرتبة الرابعة بين الأورام الأكثر حدوثا للسيدات، حيث أن 85% من الوفيات الناتجة عن هذا المرض تحدث في الدول النامية، وذلك لاكتشاف المرض في مراحل متأخرة.