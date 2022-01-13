ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في كفر الشيخ يزور شهادات دراسية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، إدارة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، كيانا تعليميا «بدون ترخيص»، كائن بمنطقة دسوق بالمحافظة، وانتحاله صفة دكتور جامعي بإحدى الكليات «على غير الحقيقة»، والإعلان عن ذلك، وإلقائه محاضرات بذات الصفة المنتحلة، واتخاذه مقر الأكاديمية وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الشباب، راغبي الحصول على شهادات جامعية، فضلا عن ترويجه شهادات دراسية «مزورة»، منسوب صدورها لجامعات حكومية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في المجالات الطبية «على غير الحقيقة»، وتنظيمه دورات تدريبية وهمية.

استقطاب العديد من راغبي الشهادات المزورة

وأكدت الوزارة أنه تمكن عبر ذلك، من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، استهدف المذكور، وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها، جرى إحراز «عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية – عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية – كمية كبيرة من مسوغات التقديم بالأكاديمية – دفتر استلام نقدية – مبالغ مالية – جهاز لاب توب بمشتملاته وهاتف محمول، بفحصهما فنيا تبين أنهما محملين بالعديد من المستندات التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

المتهم يعترف بنشاطه الإجرامي

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، على النحو المشار إليه، وتزويره الكارنيهات المذكورة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.