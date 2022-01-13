وصول مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مصر.. «هدية» من الأرجنتين

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، صباح اليوم الخميس، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من حكومة الأرجنتين، بمناسبة مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأرجنتين، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

الشحنة تخضع للفحوصات بمعامل هيئة الدواء

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار في بيان له، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الشحنة ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من أمان وفعالية اللقاحات قبل اعتمادها، وطرحها في مراكز التطعيمات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ شحنة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وصلت إلى مطار القاهرة، وكان في استقبالها وفد السفارة الأرجنتينية بالقاهرة، برئاسة السفير إدواردو فاريلا سفير الأرجنتين بالقاهرة، والوزير المفوض سباستيان داليسيو نائب رئيس البعثة، والعقيد أوسكار فيرو الملحق العسكري، والسيدة ماريا فينوشيتو سكرتير أول السفارة الأرجنتينية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، ممثلا للجانب المصري.

مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة

ونجحت مصر في وقت وجيز في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي شملت لقاحات «سينوفاك، سينوفارم، أسترازنيكا، سبوتنك، جونسون آند جونسون، فايزر، ومودرنا»، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

أهمية الحصول على اللقاح والالتزام بالتدابير الوقائية

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أنّ الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لتوفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أهمية الالتزام التام بالتدابير الوقائية والاحترازية التي تساعد على الوقاية من العدوى بسبب بفيروس كورونا، وطالبت جميع الفئات العمرية بالالتزام بها.