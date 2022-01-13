بدء قبول طلبات التدريب على 8 مهن مجانا في 5 محافظات بالتعاون مع WFP

تبدأ مديريات القوى العاملة في 5 محافظات، من اليوم الخميس وحتى استكمال الأعداد المطلوبة، قبول طلبات راغبي التدريب مجانا على 8 مهن، بمقر مديريات «سوهاج، بني سويف، قنا، مطروح، والأقصر» من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

تديب على 8 مهن

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ ذلك يأتي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، وأعمال التبريد والتكييف، والتطريز والمشغولات اليدوية، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، والطاقة الشمسية.

وأكد وزير القوى العاملة، أنّ التدريب يهدف إلى تأهيل الشباب بأحدث المعارف والممارسات في المجالات الحرفية المختلفة وتمكينهم بالمهارات اللازمة للعمل محليا وإقليميا على المهن المشار إليها، للمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

مميزات التدريب

وأشار الوزير إلى أنّ مميزات التدريب تتمثل في حصول المتدرب على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة برنامج الأغذية العالمي، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا، ما يسمح له بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر، فضلا عن بدل وجبة يومي لكل متدرب تصرف في نهاية التدريب.

ونوه الوزير بأنّ البرنامج يتيح للمتدربين فرصة تدريب عمليا لأوائل الخريجين داخل المصانع والشركات الكبرى، لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر داخل المحافظة أو خارجها، مع التأمين ضد إصابة العمل للمتدربين، فضلا عن الأولوية في الحصول على فرص العمل التي توفرها المديرية.