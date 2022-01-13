15 إجراءً من «التعليم» داخل لجان الامتحانات لحماية الطلاب من أوميكرون

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، عن انتهاء الاستعدادات النهائية كافة، لعقد الامتحانات لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، المنتظر أن تبدأ يوم 15 يناير الجاري، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل جميع اللجان الامتحانية، للحد من انتشار متحور «أوميكرون»، وللحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير التعليم: جاهزون لعقد الامتحانات رغم صعوبات كورونا

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة جاهزة تماما لعقد الامتحانات، المنتظر بدء عقدها يوم 15 يناير الجاري، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع اللجان الامتحانية ستعقم بصفة دورية، لحماية الطلاب من «أوميكرون»، والحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية.

وزير التعليم: ارتداء الكمامات الطبية مهم للغاية لمواجهة «أوميكرون»

وأكد «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجرى قياس درجة حرارة جموع الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات، للاطمئنان على صحتهم، مشددا على أن «ارتداء الكمامات داخل اللجان الامتحانية أمر هام جدا لمواحهة أوميكرون»، موضحا أن الوزارة لديها خطة استراتيجية واضحة لتطوير المناهج الدراسية، وبالتالي تطوير شكل الامتحانات.

15 إجراءً من «التعليم» لحماية الطلاب من أوميكرون

1- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان الامتحانية.

2- إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.

3- تعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد انتهاء يوم الامتحانات، وذلك على مستوى الجمهورية، بصفة يومية ودورية.

4- توفير أجهزة حرارية بكل اللجان لقياس درجة حرارة الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات، قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

5- تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الفرعية بكل اللجان الامتحانية، بحد أقصى 15 طالبا، لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي داخل اللجان.

6- لا يحرم أي طالب لم يسدد المصروفات الدراسية من الامتحانات.

7- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات الصحية، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.

8- تعقيم وتطهير دورات المياه.

9- تجهيز لجان احتياطية بكل محافظة، لمواجهة أي أزمات حال اكتشاف إصابات «أوميكرون» بإحدى اللجان.

10- لن يسمح لأي مراقب لا يلتزم بارتداء الكمامة الطبية بدخول اللجان الامتحانية.

11- الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية والسلامة المهنية.

12- لن تعقد أي امتحانات لأي طالب مصاب بفيروس كورونا.

13- على القائمين بالعملية الامتحانية ضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف لاجتياز امتحانات التيرم الأول، تزامنا مع صعوبات جائحة فيروس كورونا.

14- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات.

15- تشكيل غرفة عمليات بوزارة التعليم لمتابعة سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.