إجراءات جديدة بشأن امتحان رابعة ابتدائي.. «بنك أسئلة لكل إدارة»

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، المقرر بدءها اعتباراً من 15 يناير الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها للتدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على سرية امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

وقالت مصادر مطلعة في المديريات التعليمية، إنه يتم استلام ملفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 على فلاشة «كنج ستون» اعتباراً من اليوم، موضحة أن الموجود بالفلاشة هو ملفات مضغوطة بها بنوك أسئلة لكل مادة من مواد الصف الرابع الابتدائي، ولا تشمل أي معلومات غير ذلك، موضحة أنه توجد ورقة مرفقة مع الملف المضغوط بها شرح تفصيلي لطريقة الفتح.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 للموجه الأول

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجابة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، ترسل تباعاً فور انتهاء المادة؛ لتبدأ عملية التصحيح، موضحة أنه يتم تسليم كل موجه أول ما يخصه بعد الفتح والطباعة بإقرار استلام، ويتم تحمليه المسئولية وإرسال صور الإقرارات لوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في كل مديرية، لافتة إلى أن الامتحان يكون للموجه الأول وليس موجه المدرسة.

وأكدت المصادر، أن الإدارة التعليمية التي تتورط في أي عملية تسريب للامتحان تتعرض لمساءلة قانونية وعقوبات رادعة، مشددة على ضرورة الحفاظ على سرية البنك الذي يتم الاختيار منه، ووضع امتحان لكل مدرسة بقدر الإمكان، مع مراعاة بعد المسافات.

ولفتت إلى أنه فيما يخص الدمج، يكلف الموجه الأول من يراه من الموجهين أو المعلمين لعمل الامتحان وفق مواصقات قرار 242 طبقاً لكل إعاقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في الاختيار، وتصوير وتسليم الأسئلة لكل مدرسة.

تعليمات مشددة بعدم وضع امتحانات بديلة لبنك الأسئلة

وأوضحت المصادر، أنه لن يتم إرسال كلمة السر الخاصة بالفلاشة حتى يتم التأكد أن الجميع استلم بنك الأسئلة كل فيما يخصه، مؤكدة أن كل بنك أسئلة موجود له سؤال مميز لكل إدارة تعليمية إذا تم تسريب صورة البنك على وسائل التواصل الاجتماعي يتم تحديد الإدارة التعليمية سربته، ويتم محاسبتها قانونياً.

وشددت المصادر على الموجهين الأوائل بعدم تكليف أي من الموجهين أو المعلمين بعمل امتحان كبديل لبنك الأسئلة المرسل، وإخطاره بأن المسئولية تقع عليه من الناحية القانونية، لافتة إلى ضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية؛ بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.