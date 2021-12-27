تشريح جثة طبيبة عثر عليها في فندق بوسط القاهرة.. «عذراء ثلاثينية»

انتهت مصلحة الطب الشرعي بزينهم، من إجراء الصفة التشريحية على جثة طبيبة «مي م م»، 30 سنة، عثر عليها متوفاة داخل فندق في شارع طلعت حرب بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

الجثة تعود لفتاة عذراء

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه تبين من خلال التقرير المبدئي، إن الجثة لا توجد بها إصابات ظاهرية، كما تبين أنها عذراء، وبالفحص تبين أنها في بداية تحللها ما يؤكد أن الوفاة حدثت قبل 3 أيام من اكتشافها.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى أخذ عينات معوية من المتوفاة، بالإضافة إلى عينة من الدماء؛ لإرسالها إلى المعمل الكيماوي الخاص بالمصلحة؛ لاجراء تحليل المخدرات بناء على قرار النيابة العامة.

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من أحد الفنادق في شارع طلعت حرب بدائرة قسم الشرطة، بالعثور على نزيلة متوفاة داخل غرفتها بالفندق، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «مي م م» 30 سنة طبيبة.

جثة فوق السرير

وتبيّن عدم وجود بعثرة في محتويات الغرفة، وبسؤال العاملين بالفندق أكدوا أن المتوفاة منذ نزولها في الفندق ولم يشاهدها أحد، وبالطرق على الغرفة لم تستجب، وبعد فترة تم فتح باب غرفتها وعثر على جثتها فوق السرير.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالفندق تمهيدا لتفريغها، كما طلبت التحفظ على سجلات النزلاء بالفندق لفحصها.