إندار جديد من «الصحة العالمية»: علينا الاستعداد للسيناريو الأسوأ

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن عام 2021 كان عاما صعبا بسبب جائحة فيروس كورونا والعمل على توفير لقاحات كورونا، وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط أن سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هو انتشار متحور أوميكرون وهناك 15 دولة بالإقليم أبلغت عن تسجيل متحور أوميكرون.

الاستعداد للسيناريو الأسوأ

وأضاف الدكتور أحمد المنظري خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، أن علينا الإسستعداد للسيناريو الأسوأ، لافتا الى أن متحور أوميكرون أقل خطرا من متحور «دلتا»، مضيفا أنه مع زيادة أعداد إصابات كورونا، فإن على البلدان زيادة نظام الترصد والتقصي للكشف عن حالات كورونا والمتحورات المختلفة التى تظهر، مشيرا إلى أن عدم الإنصاف فى توزيع اللقاحات يؤدي لانخفاض التطعيم وانتشار الفيروس.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، أن اللقاحات فعالة رغم ظهور متحور أوميكرون، لافتا إلى أن هناك دول بدأت إعطاء الجرعة التنشيطية وهذا أمر جيد، ولكن فى حال عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات يجب إعطاء الأولوية للفئات التي لم تحصل على اللقاح، مشيرا إلى ضرورة التشديد على أهمية اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة وحماية الأطفال أثناء العودة الآمنة للدراسة، وضرورة التعايش مع الفيروس كما نفعل فى فيروس الإنفلونزا الموسمية.

الإجراءات الاحترازية

وأوضح مدير الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن السلاح الفعال للحفاظ على سلامة الصحة العامة هو التدابير الصحية «ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس»، مشيرا إلى أن أخذ اللقاحات أصبح جزء من الإجراءات الإحترازية، كما أن عدم التهوية هو تربة خصبة لانتشار الفيروس.