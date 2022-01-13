الصحة العالمية: متلازمة «ما بعد كورونا» تصيب المتعافين لمدة عام

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط: «لا نستطيع القول بأن متحور أوميكرون هو نهاية فيروس كورونا أم لا، وهناك تطورات تحدث للفيروسات وما نراه لفيروس كورونا هو ظهور متحورات جديدة وهناك أخرى يمكن أن تظهر وقد تكون قوية».

أسباب ارتفاع الإصابات

وتابعت الدكتورة رنا الحجة خلال فعاليات مؤتمر صحفي اليوم الخميس لمنظمة الصحة العالمية، أن سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا عوامل كثيرة منها متحور أوميكرون والحالة الجوية وفصل الشتاء وعدم التهوية الجيدة والتى تعد تربة خصبة لانتشار الفيروس.

وأضافت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أن لقاحات كورونا مهمة جدا للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه، موضحة أن الانتقال وفتح الطيران يجعل الفيروس يتنقل وينتشر واتباع الإجراءات الإحترازية واللقاحات تمنع ذلك بدرجة كبيرة.

الجرعة المنشطة

وفي سياق متصل، قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الجرعة المنشطة مهمة خاصة للفئات المستحقة، ولكن بشرط التلقيح بشكل منصف فيجب الإهتمام بالفئات الغير حاصلة نهائية على اللقاحات ثم بعد ذلك الإهتمام بالجرعات التنشيطية لتعزيز الجهاز المناعى للجسم ضد الفيروس.

وعن متلازمة «ما بعد كورونا»، أكد أنها تستمر حتى عام بعد التعافي وتتضمن قصر النفس والسعال وضربات القلب والضبابية والنهجان والتعب والإرهاق، لافتا الى أن المتلازمة تصيب 5% من المصابين وهى قضية خطيرة، والأعراض تظهر في مرحلة التعافي وعلى الأطباء تقديم الرعاية الصحية المناسبة لكل متعافي ويجب اتباع البروتوكولات العلاجية حتى تمام التعافي.