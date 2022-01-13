عاجل.. السيطرة على حريق محدود في مصنع سكر بالبدرشين

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود في مصنع سكر في البدرشين، وتبين أن النيران شبت في غرفة المحاسب بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات .

وتحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة البدرشين بعد إخماد النيران في مصنع البدرشين أحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأفادت معاينة الشرطة أن الحريق أحدث تلفيات محدودة في الأسلاك الكهربائية في غرفة المحاسب وتم السيطرة على النيران قبل أن تنتقل إلى باقي الغرف.