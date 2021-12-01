لو معندكش دخل ثابت.. كيف تحصل على قرض شخصي يصل لـ 2 مليون جنيه؟

يبحث الكثيرون من أصحاب المهن الحرة، الذين ليس لديهم دخل ثابت، عن كيفية الحصول على قروض شخصية تمكنهم من تنمية وتطوير أعمالهم ومشاريعهم، أو حتى استخدامها في حياتهم الشخصية اليومية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية الاقتصادية التي يتم تقديمها على مدار اليوم، شروط وخطوات الحصول على قرض أصحاب المهن الحرة، في 3 بنوك مختلفة، وفقًا المواقع الرسمية لتلك البنوك.

قرض المهن الحرة من البنك الأهلي

- تصل مدة قرض المهن الحرة إلى 7 سنوات وبحد أقصى لقيمة القرض مليوني جنيه.

- يوفر البنك الأهلي للحاصلين على القرض تأمينا على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

- يمكن الحصول على القرض دون ضامن.

شروط الحصول على قرض البنك الأهلي

يصل الحد الأدنى إلى عامين عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك.

يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

يجب إحضار صورة البطاقة الشخصية شرط أن تكون سارية.

إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط الذي ستزاوله.

صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار للمكان الذي تنشأ عليه مشروع القرض.

صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر.

بالنسبة لأصحاب الأعمال، إحضار عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء.

كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.

قرض أصحاب المهن الحرة من بنك الاسكندرية

مدة التمويل تصل إلى 7سنوات

قيمة التمويل تصل لـ 500 ألف جنيه.

تأمين على الحياة

شروط الحصول على قرض

أن يتراوح عمر العميل من 25 إلى 65 عاما

الحد الأدنى لمدة النشاط عامين على الأقل

المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي

كشف حساب بنكي خلال 12 شهرا السابقين.

بطاقة ضريبية سارية

مستخرج سجل تجارى حديث (لا يتعدى 3 أشهر)

فاتورة مرافق حديثة «غاز، كهرباء، تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر

قرض أصحاب المهن الحرة من HSBC

يصل مبلغ القرض لنحو 500 ألف جنيه بناءً على متوسط الرصيد لآخر 6 أشهر

لا يوجد حد أدنى للرصيد المطلوب في حسابك ذي الصلة لفترة التمويل

فترة سداد مرنة من 6 أشهر إلى 60 شهرًا

أقساط شهرية ثابتة ومتساوية لسهولة التخطيط للميزانية الشهرية

شروط الحصول على قرض

العمل بحد أدنى لمدة 3 سنوات

يجب ألا يقل عمر العميل عن 30 عاماً وألا يزيد عن 65 عاماً في نهاية فترة سداد التمويل

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية المفعول

‏‫إثبات الدخل: كشوف الحساب البنكي لحسابات الأفراد و/أو الشركات للأشهر الستة الأخيرة

آخر شهادة حالة ضريبية وتأمينات اجتماعية صادرة عن سلطات الضرائب أو عن محاسب قانوني

البطاقة الضريبية الأصلية للاطلاع عليها، ونسخة يتم الحصول عليها

‏‫ما يثبت سنوات العمل: السجل التجاري (بحد أقصى منذ 3 أشهر)

كشوف حسابات مُراجعة لآخر عامين