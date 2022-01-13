ضبط 268 قضية مخدرات وتنفيذ 86381 حكما قضائيا في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 198 قطعة سلاح نارى بحوزة 178 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(13) بندقية آلية.

بندقية رصاص .

(25) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات .

(153) فرد محلى.

(298) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(248) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86381) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(364) حكم جناية.

(26340) حكم حبس جزئى.

(4309) حكم حبس مستأنف.

(43746) حكم غرامة.

(11622) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين، إرتكبوا (9) حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (268) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (301) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (41,565 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 16,620 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (8,633 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (4,384 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (1,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,26 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,226 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (145 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (30 جرام).

عدد (2709) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (46) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهمين .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (216) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23803) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (54) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (8) منهم.

ضبط 7355 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (7355) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1968) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(111) مخالفة السير بدون تراخيص.

(7) مخالفات الدراجات النارية.

(18) مخالفة موقف عشوائى.

(40) مخالفة شروط الترخيص.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3101) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (14049) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (177) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (152) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1333) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى :-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (8) قضايا .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (309) حكم قضائى متنوع.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (49) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1788) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.

ضبط 7516 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7516) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7450) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (66) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (740) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (158) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (962) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (24) متهمين.. لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (7927) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

مواصلة جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (أختام منسوبة لبعض الجهات الحكومية – ورق كربون "جميعهم مقلدين" – مبالغ مالية "محلية وأجنبية") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى أعمال النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات وتحصله على المضبوطات من ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة ) أمكن ضبطه ، وبإرشاده تم ضبط (عدد من الأختام مُقلدين وعدد 2 طباعة – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – عدد من الأفراخ "تستخدم فى إصطناع بطاقات الرقم القومى - مبالغ مالية) وأقر بحيازته للمضبوطات وإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع أحد الأشخاص.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بمحافظتى القاهرة والجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (عامل توصيل طلبات بصيدلية كائنة بدائرة القسم).. بإكتشافه سرقة الدراجة النارية "ملكه" حال توقفها أمام الصيدلية محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة تبين أنهما (صديقى المبُلغ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" لسابقة قيامهما بعمل نسخة من المفتاح الأصلى أثناء قيام المُبلغ بترك الدراجة حوزتهما وأضافا بتصرفهما فى الدراجة المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سئ النية (ميكانيكى دراجات نارية، مقيم بالجيزة).. تم إستهدافه وضبطه وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية، ومطموسة أرقام الشاسية والموتور" وأيد أقوال المتهمان وإعترف بقيامه ببيع الدراجة المستولى عليها لعميليه سيئى النية (مقيمان بالجيزة).. وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى .. تم بإرشاده ضبط عميليه.. وبحوزتهما الدراجة المستولى عليها "ملك المُبلغ" و دراجة نارية أخرى "مطموسة الشاسية والموتور ".

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة وإتهمهم بالسرقة.

ضبط كمية من المواد البترولية المدعمة داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة داخل المخزن المشار إليه دون الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المختصة.. بقصد بيعها بأزيد من السعر مستخدماً طلمبة ومسدس..وضبط (كمية قدرها 1000 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار- بنزين" داخل تنكات حديدية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات).

ضبط كمية كبيرة من المواد الكيماوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام داخل مخزن بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن لبيع المواد الكيماوية- كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من المواد الكيماوية منتهية الصلاحية ووضع تاريخ صلاحية جديد بقصد مد فترة الصلاحية غاشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين وطرحها بالأسواق..وتم ضبط (كمية قدرها 9 طن مواد كيماوية "داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام").

ضبط ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" بمحافظة بنى سويف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف) بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر والألعاب النارية وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد 4 طبنجة مُعدلة مختلفة الأنواع – قطع غيار أسلحة نارية – أدوت تصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية – 33 طبنجة صوت – 2 رشاش صوت – 3 بندقية ضغط هواء – 3350 طلقة صوت – عدد 1117 قطعة ألعاب نارية – هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص ، والهاتف للإتصال بعملائه .

ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة بحوزة شخص بدمياط بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) بالإتجار فـى المواد المخدر والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن دمياط تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط ، وبحوزته (عدد 3 فرد خرطوش – طبنجة معدله - عدد من الطلقات النارية– عدد 120 قرص مخدر – هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والهاتف للإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

مديرية أمن الغربية تنظم زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس لبعض الجهات الشرطية

قامت مديرية أمن الغربية بتنظيم زيارة لعدد من الطلاب إلى (إدارة مرور الغربية – إدارة نجدة الغربية – إدارة الحماية المدنية بالغربية) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن .

ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بحوزة شخص بالدقهلية بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وضبطه بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته (عدد 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار– كمية من مخدر الهيروين– هاتف محمول – مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والهاتف للإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.