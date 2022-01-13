السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن رحلة بناء الأكاديمية الوطنية للتدريب

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن رحلة بناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات الأكماديمية الوطنية للتدريب، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المقامة في مدينة السلام شرم الشيخ.

برنامج الحفل

وبدأ الحفل بكلمة مُسجلة لفيكتوار توميجا داجبي، رئيس وزراء دولة توجو، يليها كلمة جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، يليها عرض فيلم ملخص لفعاليات المنتدى في نسخته الرابعة، ثم عرض لـ 2 من الشباب المشاركين في المنتدى وهما، محمد تيسير، من مصر، وتمار أنزينزي، من جورجيا.

وتشهد الجلسة الختامية كلمات لشركاء الأكاديمية الدوليين، تبدأ بكلمة لنائب مدير معهد جنيف للدراسات الاستراتيجية والأمنية GCSP، تليها كلمة لأحد خبراء المدرسة الفرنسية للإدارة بفرنسا، ثم كلمة لممثل المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية NHI.

فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم

وتتضمن فعاليات الجلسة الختامية عروض لـ4 شباب، وهم: جون يوهانسن، من جنوب السودان، وأوكافور شينازا، من نيجيريا، وحاتم فتحي، من مصر، ودينا حسن، من مصر، وتلي العروض كلمة لممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية.

ويقدم ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية ACCET، شهادة الاعتماد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلقي الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب كلمتها، ثم يسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهادات التخرج لخريجي الأكاديمية الوطنية.