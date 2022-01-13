النقل تشكل لجنة من 4 جهات لاستطلاع موقع المحور الجديد بمنشأة القناطر

شكّل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لجنة تضم عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري، والنقل النهري، ومحافظتي الجيزة والمنوفية، لاستطلاع موقع المحور الجديد الذي يدخل ضمن مخطط الحكومة المصرية، لإنشاء 65 محورا على النيل من رشيد حتى أسوان، وجارٍ العمل في 16 محورا منها بمختلف محافظات الجمهورية، لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات، والربط بين الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وخدمة التجمعات السكنية ومناطق التنمية العمرانية المختلفة.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وأوضحت وزارة النقل في بيان عنها اليوم، أنّ القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة المصرية، بأن تتحرك وزارة النقل سريعا بالبدء في إنشاء محور في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة، والتي شهدت يوم الإثنين الماضي سقوط سيارة نقل بها عدد من الركاب من مختلف الأعمار السنية، في نهر النيل فرع رشيد، لتسهيل حركة تنقل المواطنين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما تتولى اللجنة، استطلاع محور أبوغالب، الجاري تنفيذه حاليا في موقع حادث معدية قرية الدمشلي الذي وقع في أغسطس 2020، ليصل إجمالي عدد المحاور في المسافة من القناطر الخيرية، وحتى كوبري الخطاطبة على الطريق الدائري الإقليمي بطول 42 كم، إلى 4 محاور على النيل بفاصل نحو من 10 حتى 12 كيلو متر بين كل محور وآخر.