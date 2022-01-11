وزير النقل: تنفيذ 70% من مشروع تطوير طريق «قنا-الأقصر» الصحراوي

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال تنفيذ ازدواج وتطوير ورفع كفاءة طريق «قنا - الأقصر» الصحراوي الشرقي، رافقهما اللواء حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري وعدد من مهندسي الشركة المنفذة للمشروع والقيادات التنفيذية.

وزير النقل: تكلفة الطريق 913 مليون جنيه

وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن مشروع الازدواج بطول 108 كم، وعرض 23 مترا بواقع 11.5متر «3 حارات مرورية» لكل اتجاه، بتكلفة مالية تصل إلى 913 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جرى تقسيم المشروع إلى 5 قطاعات هي «القطاع الأول بطول 36 كم، القطاع الثاني بطول 36 كم، القطاع الثالث بطول 18 كم، القطاع الرابع بطول 12 كم، القطاع الخامس بطول 6 كم»، مؤكدا أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع تخطت 70%؜ ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في 15 يوليو المقبل.

استخدام تقنية حديثة في الطرق

وأضاف الوزير، أن المشروع يشمل إنشاء اتجاه جديد للطريق بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم وإعادة رصفه باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة FDR و CIR، مشددا خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة و تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال، وهو ما يتم تنفيذه حاليا، حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد.

محافظ قنا: طفرة كبيرة في الطرق

ومن جانبه، أضاف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن محافظة قنا شهدت خلال الآونة الأخيرة طفرة هائلة على صعيد التنمية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطرق والكباري، حيث جرى الانتهاء من مشروع ازدواج طريق «قنا - سوهاج» الصحراوي الغربي، ومشروع ازدواج طريق «قنا - سوهاج» الصحراوي الشرقي، كما يجرى العمل بمشروع ازدواج طريق «قنا - الأقصر» الصحراوي الغربي، مؤكدا أن هذه المشروعات بمثابة شرايين للتنمية، فكل طريق جديد يجذب معه مشروعات خدمية وإنتاجية تتيح فرص عمل جديدة للشباب.