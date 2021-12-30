ارتفاع قيمة تنفيذ الطرق والكباري والأنفاق لـ7.1% في 2019/2020  

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام الأعمال العام لـ2019/2020، وجاء من أهم مؤشراتها ما يلي:

17.7 مليار جنيه لتنفيذ طرق وكباري

وبلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العام / الأعمال العام، 37.6 مليار جنيه عام 2019/2020، كما بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبارى والأنفاق المنفذة عام 2019/2020 17.7 مليار جنيه مقابل 16.5 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 7.1%.

0.8 مليار جنيه لتنفيذ شبكات الكهرباء

وبحسب بيان، بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المياه المنفذة عام 2019/2020، نحو 3.3 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه عام 2018/2019، بنسبة انخفاض قدرها 38.1%، كما بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة عام 2019/2020، نحو 0.8 مليار جنيه مقابل 0.6 مليار جنيه عام 2018/2019، بنسبة زيادة قدرها 32.6%، ما تم تنفيذه من محطات وشبكات بواسطة شركات القطاع العام/ الأعمال العام.

وأوضح الجهاز، أنّ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بواسطة شركات القطاع العام / الأعمال العام، بلغ إجمالي قيمة المباني التعليمية المنفذة 547.3 عام 2019/2020 مقابل 488.2 مليون جنيه عام 2018/2019 بنسبة زياده قدرها 12.1%.

كما بلغ إجمالي قيمة المباني الصحية المنفذة 536.7 مليون جنيه عام 2019/2020 مقابل 248.2 مليون جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 116.2%.