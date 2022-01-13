كل ما تريد معرفته عن نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة لمدة 6 أيام

حالة من التأهب الشديد سيطرت على محافظة الإسكندرية استعداد لنوة الفيضة الكبرى، التي تبدأ من اليوم الخميس الموافق 13 يناير 2022، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية كل ما تود معرفته عن نوة الفيضة الكبرى، حيث شهدت المحافظة أمس بوادر لبدء النوة بارتفاع موج البحر نسبيا، مع نشاط الرياح الشديد، يصاحبها انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، كما يسود طقس غائم وتشهد المحافظة سقوط للأمطار الغزيرة.

حالة الطقس في الإسكندرية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها حالة الطقس في الإسكندرية خلال أيام نوة الفيضة الكبرى، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما تصل سرعة الرياح إلى 19%، كما يتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم الخميس بنسبة تصل إلى 80% على محافظة الإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى، ويستمر سقوط الأمطار لمدة 6 أيام متواصلة.

كل ما تريد معرفته عن نوة الفيضة الكبرى

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد إلى القصوى لمواجهة أضرار نوة الفيضة الكبرى، وسميت نوة الفيضة الكبرى بهذا الاسم نظرا لأنها تجعل البحر يفيض بشكل كبير، وترتفع الأمواج فيها كثيرا، والتي تبدأ بارتفاع الأمواج إلى 4.5 متر في اليوم الأول لها، وتصل حتى 6 أمتار في ذروتها، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة لمدة 6 أيم متواصلة على محافظة الإسكندرية.

وبالنسبة لحركة الرياح خلال أيام نوة الفيضة الكبرى، فتكون جنوبية غربية، ما يجعل محافظة الإسكندرية تصدر قرارا بمنع الصيد خلال أيام النوة، وتدفع بعربات شفط المياه في الشوارع، لسحب مياه الأمطار الغزيرة التي تتراكم في الشوارع.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.