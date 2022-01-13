«الهجرة» توضح الخطوات التنفيذية للترويج لـ مبادرة «مراكب النجاة»

جهود عدة تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتحقيقها ضمن المبادرات الرئاسية التي تطلقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز تلك المبادرات، مبادرة «مراكب النجاة»، للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

واعتمدت وزارة الهجرة، على منصات عدة من مواقع السوشيال ميديا، للترويج للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، من خلال الحملات الإعلامية، التي تفاعل معها نحو 11 مليون من داخل وخارج مصر.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الخطوات التنفيذية لمبادرة «مراكب النجاة»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في بيان لها.

الخطوات التنفيذية لمبادرة «مراكب النجاة»

بدأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة»، بحملة إعلامية موسعة، حيث استهدفت الحملة نشر الوعى بالمبادرة الرئاسية.

وشملت الحملة الإعلامية:

- إنتاج الأغنية الرسمية للمبادرة، بالتعاون مع الشئون المعنوية والقوات البحرية، والتي حققت 10 ملايين مشاهدة.

- إنتاج 5 أفلام قصيرة، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- إنتاج 5000 مطبوع وملصق، تستخدم داخل المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى صفحات المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة «السوشيال ميديا»، والتي حققت تفاعلا 11 مليون.

محور التنمية المجتمعية للمبادرة الرئاسية

1- القوافل الطبية، والتي تتمثل في إجراء فحص طبي لأهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم تنظيم 4 قوافل طبية، داخل 4 محافظات «بنى سويف، الدقهلية، الفيوم، وأسوان»، بإجمالي 2761 مستفيد.

2- قروض وريادة الأعمال، والتي تكمن في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية، حيث تم دعم مشروعات داخل 3 محافظات، كالآتي:

- الفيوم، بإجمالي 71 مليون جنيه، تضم مشروعات بنية تحتية بقيمة 44 مليون جنيه، ومشروعات تنمية مجتمعية بقيمة 28 مليون جنيه.

- البحيرة بإجمالي 20 مليون جنيه، تضم قروض بدون فوائد بقيمة 10 ملايين جنيه، مشروعات إنتاجية بقيمة 5 ملايين جنيه، وتمويل تدريب وتأهيل لسوق العمل بقيمة 5 ملايين جنيه.

- المنيا بإجمالي 84 مليون جنيه، تشمل مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات التنمية المجتمعية.